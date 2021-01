je

Des plongeurs indonésiens ont découvert des parties du fuselage d’un Boeing 737-500 qui s’est écrasé dans la mer avec 62 personnes à bord peu après le décollage de Jakarta.

Les sauveteurs indonésiens ont d’abord trouvé des parties de corps, des vêtements et des morceaux de métal, puis ont découvert une épave du vol SJ182 à une profondeur de 75 pieds dans la mer de Java.

On ne sait toujours pas ce qui a causé la catastrophe et il n’y a eu aucun signe de survivants.

Le chef de l’armée indonésienne, le maréchal Hadi Tjahjanto, a déclaré que certains des objets récupérés comprenaient des pièces d’immatriculation d’avion.

Il a ajouté: «Nous avons reçu des rapports de l’équipe de plongeurs selon lesquels la visibilité dans l’eau est bonne et claire, permettant la découverte de certaines parties de l’avion.

«Nous sommes sûrs que c’est à ce moment-là que l’avion s’est écrasé.»

Des pêcheurs de la région des Mille-Îles, une chaîne d’îles au nord de la côte de Jakarta, ont rapporté avoir entendu une explosion vers 14h30, heure locale, samedi (7h30, heure du Royaume-Uni).

«Nous avons entendu quelque chose exploser, nous avons pensé que c’était une bombe ou un tsunami, car après cela, nous avons vu la grosse éclaboussure de l’eau», a déclaré le pêcheur Solihin, qui porte un nom.

«Il pleuvait abondamment et le temps était si mauvais. Il est donc difficile de voir clairement les alentours. Mais on peut voir le splash et une grosse vague après les sons. Nous avons été très choqués et avons directement vu les débris de l’avion et le carburant autour de notre bateau.

Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le vol SJ182 avait été retardé d’une heure avant de décoller à 14 h 36. Il a disparu du radar quatre minutes plus tard, après que le pilote ait contacté le contrôle de la circulation aérienne pour monter à une altitude de 29 000 pieds, a-t-il déclaré.

Le président de Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, a déclaré que l’avion, âgé de 26 ans et précédemment utilisé par les compagnies aériennes aux États-Unis, était en état de navigabilité. Il a déclaré aux journalistes samedi que l’avion s’était précédemment envolé pour Pontianak et Pangkal Pinang le même jour.

“Le rapport de maintenance a déclaré que tout s’était bien passé et en état de navigabilité”, a déclaré M. Jauwena lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que l’avion avait été retardé en raison du mauvais temps, et non en raison de dommages.

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré: «Je représente le gouvernement et tous les Indonésiens en exprimant mes sincères condoléances pour cette tragédie».

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde, avec plus de 260 millions d’habitants, a été en proie à des accidents de transport sur terre, sur mer et dans les airs en raison de la surpopulation des ferries, des infrastructures vieillissantes et des normes de sécurité mal appliquées.

L’avion impliqué dans l’incident de samedi ne disposait pas du système de contrôle de vol automatisé qui a joué un rôle dans l’accident de Lion Air et un autre crash d’un 737 Max 8 en Éthiopie cinq mois plus tard, entraînant l’échouement du Max 8 pendant 20 mois. .