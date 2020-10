Acclamé!, Consuelo Duval brille en ressemblant à Paulina Rubio | Instagram

L’actrice et animatrice Consuelo Duval a fait sensation dans la série Qui est le masque? où elle portait une tenue dorée divine qui rappellerait inévitablement la célèbre “Golden Girl” de Paulina Rubio.

L’instantané, qui a été partagé par la même actrice via son compte Instagram, Duval apparaît vêtue d’une tenue qui se distingue par ses multiples paillettes d’or.

Parallèlement à la photo, il a rédigé un message dans lequel il a invité tout le monde à garder un œil sur la prochaine diffusion de l’émission “Who is the Mask?”, À laquelle il participe et auquel il a ravi les yeux de millions de téléspectateurs , donc cette fois, ce n’était pas une exception.

La comédienne également, comédienne, qui était l’un des présentateurs du programme “Filet divin“Il a mis en valeur sa beauté avec une tenue dans laquelle elle a brillé comme la pop star de la musique espagnole Paulina Rubio, la soi-disant “Golden Girl”.

Duval a capté les yeux de tout le monde et pas seulement sur ses réseaux sociaux puisqu’il a également affiché sa beauté dans les couloirs des forums sur Televisa, ce qui a sûrement été à l’origine de plusieurs compliments lors de son passage par la société de production.

A cette occasion, ce sont ses fans et fidèles followers qui n’ont pas été indifférents à la beauté exceptionnelle de l’artiste dans les clichés. À travers un message, l’histrionique s’est adressée à ses millions d’abonnés depuis son compte Instagram officiel.

Et va commencer !! @quieneslamascara et moi heureux et reconnaissants envers @ foxmuller29 et @cuquis_rg de m’avoir choisi pour jouer “Chercheur” et “princesse” J’adore la beauté qu’ils me quittent tous les dimanches !!!

La célèbre a également partagé un message qui a laissé tout le monde dans l’attente car après avoir exprimé qu’elle aimait faire partie de cette production amusante, elle révélerait également quelle est la vraie raison pour laquelle aujourd’hui plus que jamais elle est si belle, sera-ce un nouvel amour?

J’adore que dans les réunions de production ma garde-robe, le maquillage et la coiffure soient discutés et qu’ils me laissent si belle pour mon ch! Ngader! Tas et pour mon nouvel amour (qui se rencontrera aujourd’hui)

Je vous remercie

@ manuinfinito8

@_rodcortes pour être mes complices tous les dimanches, a écrit l’actrice également connue dans le programme humoristique “La Familia Peluche”.

L’artiste sortante a choisi une couleur qui lui va très bien en apparaissant avec un beau palais, des jambes lâches et ajustée à sa taille, de même, sa tenue a donné un plus avec une grande ouverture au centre qui a fait fondre les yeux de tout le monde et a provoqué plusieurs réactions.

Immédiatement, les commentaires ont été immédiats et la célèbre et souriante artiste mexicaine a reçu plusieurs compliments de ses fans qui ont été captivés par sa beauté et son élégance.

‘Diva’, ‘Je t’adore ma chère …’, ‘Beauté’, ‘Belle’, ‘Tu es la femme la plus spectaculaire qui soit’, ‘Comme c’est grossier!’, Divine! “, ‘Déesse’, ‘Comme c’est belle ‘,’ Pretty ‘,’ What per … what per … ‘,’ Spectacular ‘,’ Spectacular ‘, habilitée, propriétaire et maîtresse de sa vie’, étaient quelques-uns des commentaires.

Le célèbre comédien de théâtre, de cinéma et de télévision sert de chercheur dans la 2e édition de l’émission télévisée “Qui est le masque?”

Le programme est animé par Omar Chaparro et Natalia Téllez, ainsi que quatre célébrités qui seront en charge de découvrir quels visages se cachent derrière les masques.

Consuelo Duval avec Juanpa Zurita, Carlos Rivera et Yuri ont mis à l’épreuve leurs compétences en matière d’investigation et ont mené les enquêtes.

Le programme a réussi à se placer parmi les plus populaires du public, Qui est le masque? dans sa deuxième édition, il s’agit d’une version mexicaine de l’émission de talents sud-coréenne “King of Mask Singer”.