UNE

Un accord de sauvetage a été conclu pour maintenir les services de métro et de bus à Londres – mais les factures de taxes municipales augmenteront à partir d’avril prochain.

Il n’y aura pas d’extension de la zone de péage urbain vers la banlieue et la gratuité des déplacements des adolescents ne sera pas supprimée comme on le craint.

Il n’y aura pas non plus de perte des avantages de voyage gratuits dont bénéficient les Londoniens âgés de 60 à 65 ans.

Le laissez-passer Liberté, qui offre des voyages gratuits aux retraités âgés de 65 ans et plus, sera également conservé – bien que Downing Street ait déclaré qu’il n’avait jamais été menacé car il s’agit d’un avantage fourni par les 33 conseils d’arrondissement et non par TfL.

Mais la taxe de congestion de 15 £ par jour – qui était censée être «temporaire» – sera conservée, tout comme ses heures de fonctionnement plus longues. Celles-ci sont passées de 7 h à 18 h à 7 h à 22 h en semaine et ont également été appliquées de 7 h à 22 h le week-end.

Le ministère des Transports et de la mairie a conclu l’accord à 20h45 la nuit dernière – les dernières lettres signées étant échangées à 15 minutes à partir de minuit.

Le plan de sauvetage – le deuxième pour TfL après un accord de 1,6 milliard de livres sterling en mai – générera jusqu’à 1,8 milliard de livres sterling pour augmenter ses revenus jusqu’à la fin du mois de mars prochain.

Les revenus de TfL ont chuté en raison de la pandémie – d’une part, en raison des passagers suivant les conseils du gouvernement de rester à la maison et plus récemment en raison d’un changement dans les habitudes de travail, des inquiétudes concernant la hausse des taux d’infection et, dernièrement, le passage du capital au niveau 2. Le verrouillage national à partir de jeudi ne manquera pas de nuire encore davantage aux revenus de TfL.

Dans le cadre du nouvel accord, les tarifs augmenteront du taux d’inflation RPI plus un pour cent, comme convenu précédemment. La crainte d’une hausse encore plus importante a été évitée.

L’accord ne dure que six mois et le maire Sadiq Khan doit présenter des propositions de financement à long terme pour TfL d’ici le 11 janvier.

On pense que la gratuité des voyages pour les moins de 18 ans et les Londoniens âgés de 60 à 65 ans coûte environ 210 millions de livres sterling par an, une fois que les subventions de transport du gouvernement pour les enfants qui vivent à cinq kilomètres de l’école ou qui reçoivent des repas scolaires gratuits sont prises en compte.

On pense que la charge C plus élevée générera 60 millions de livres sterling – laissant le maire devant trouver environ 160 millions de livres sterling.

Des sources proches des négociations suggèrent que cela ajoutera probablement entre 30 et 50 £ à la part du maire des factures de taxes du conseil de la bande D, bien que la mairie affirme que l’augmentation sera «modeste». Les ménages londoniens paient actuellement 320 £ par an en moyenne à la mairie et environ 1 500 £ à leur conseil municipal.

M. Khan a déclaré aujourd’hui qu’il avait «ignoré» les plans d’extension de la zone de charge C et la menace de libre circulation, mais a admis que l’accord n’était «pas idéal».

Downing St a déclaré que l’accord signifiait que les concessions de voyage gratuites devraient être payées par les Londoniens – garantissant que le reste du pays ne serait pas perdant.

Le ministère des Transports a déclaré que le point clé de l’accord était que le maire avait été contraint de faire des choix – et qu’il devrait trouver l’argent nécessaire pour les politiques qu’il voulait poursuivre, plutôt que de pouvoir blâmer le gouvernement.

M. Khan a déclaré: “Nous nous sommes battus avec acharnement contre ce gouvernement qui est si déterminé à punir notre ville pour avoir agi comme il se doit pour lutter contre Covid-19. La seule raison pour laquelle TfL a besoin du soutien du gouvernement est que ses revenus tarifaires se sont presque taris depuis mars.”

Il a déclaré qu’il avait «réussi à tuer les pires propositions du gouvernement», comme l’extension de la charge C aux routes circulaires Nord et Sud. Mais des sources de Downing Street ont déclaré que cette idée avait été rejetée il y a des semaines.

Dans le cadre de l’accord, Londres devra également lever des fonds supplémentaires dans les années à venir.

La mairie a déclaré aujourd’hui: «Les décisions sur la façon dont ce financement supplémentaire sera levé n’ont pas encore été prises par le maire, mais certaines des options que lui et le gouvernement ont convenu d’examiner comprennent une augmentation modeste de la taxe d’habitation, en attendant le consultation appropriée, ainsi que le maintien en place des modifications temporaires du péage urbain central de Londres qui ont été introduites en juin 2020, sous réserve de consultation. »

M. Khan a déclaré: «Ces négociations avec le gouvernement ont été une distraction épouvantable et totalement inutile à un moment où chaque once d’attention aurait dû être concentrée sur la tentative de ralentir la propagation du Covid-19 et la protection des emplois.

«La pandémie a eu le même impact sur les finances des compagnies ferroviaires privatisées que sur TfL et le gouvernement les a immédiatement renfloués pendant 18 mois sans aucune condition. Il n’y a tout simplement aucune raison pour laquelle la même solution simple n’aurait pas pu être appliquée à Londres, ce qui nous aurait tous permis de nous concentrer sur les problèmes qui importent le plus aux Londoniens, qui sont de lutter contre le virus et de protéger les emplois.

«Je suis heureux que nous ayons réussi à éliminer les pires propositions gouvernementales.

“Ce n’est pas un accord parfait, mais nous nous sommes battus pour arriver au meilleur endroit possible. La seule raison pour laquelle TfL a besoin du soutien du gouvernement est que presque tous nos revenus tarifaires se sont taris depuis mars, les Londoniens ayant fait la bonne chose.”

Andy Byford, commissaire aux transports de Londres, a déclaré: «La conclusion de cet accord avec le gouvernement nous permet d’aider Londres à traverser cette prochaine phase de la pandémie. Nous continuerons de travailler avec le maire et le gouvernement sur nos besoins de financement à long terme.

Cela évite le scénario cauchemardesque d’une fermeture virtuelle des transports publics à Londres

Emma Gibson, directrice de London TravelWatch, a déclaré: «Nous sommes soulagés que TfL ait conclu un nouvel accord de financement avec le gouvernement, évitant ainsi le scénario cauchemardesque d’une fermeture virtuelle des transports publics à Londres.

«C’est une bonne nouvelle que les voyages gratuits pour les moins de 18 ans et les plus de 60 ans ne seront pas supprimés et un énorme soulagement pour les passagers que les hausses tarifaires substantielles proposées ne soient plus à l’ordre du jour, bien que la hausse inflationniste prévue en janvier touchera encore beaucoup les travailleurs clés et les Londoniens à faible revenu.

«Nul doute que plus de détails sortiront au cours des prochains jours, ce qui expliquera comment des réductions de 160 millions de livres devront être effectuées par TfL. Cela pourrait signifier qu’il y a encore de mauvaises surprises en réserve pour les Londoniens, notamment des coupures dans des services vitaux.

Luisa Porritt, candidate libérale démocrate à la mairie de Londres, a déclaré: «Sadiq Khan présentant cet accord comme une victoire quand il signifie des coupes dans le TfL et des hausses de tarifs pour les Londoniens en période de récession montre à quel point ces négociations ont été dommageables.

«Le gouvernement conservateur a cherché à punir les Londoniens qui sont déjà en difficulté, tandis que le maire de Londres s’est avéré être un faible négociateur. La menace de punir les augmentations des taxes d’habitation est toujours importante. »

Caroline Pidgeon, membre de l’Assemblée libérale démocrate de Londres, a déclaré: «Je suis soulagée que les propositions stupides et dommageables de supprimer la gratuité des transports pour les moins de 18 ans aient finalement été abandonnées.

«Les jeunes souffrent suffisamment et ces propositions n’auraient même jamais dû être envisagées. Je félicite tout le monde, et en particulier les jeunes, qui se sont battus si dur pour que ces propositions soient abandonnées.

«C’est également une bonne nouvelle que certaines des histoires spéculatives des dernières semaines sur la suppression des voyages gratuits pour les plus de 60 ans ne se sont pas concrétisées.

«Cependant, soyons clairs, nous ne savons toujours pas comment des réductions de 160 millions de livres sterling seront effectuées par TfL. Il y a encore des détails plus importants qui doivent être rendus publics concernant cet accord de financement. »

Caroline Russell, membre de l’Assemblée des Verts, a déclaré: «Le gouvernement et le maire doivent maintenant travailler d’urgence pour mettre le financement de Transport for London sur une base résiliente. Il n’est pas juste que les gens qui voyagent en bus et en métro paient pour réparer les nids-de-poule à Londres.

«Londres fait face à 160 millions de livres supplémentaires de coupes dans Transport for London, et les investissements dans la marche et le cyclisme ont déjà diminué de plus de moitié. Avec les transports en commun qui continuent d’être à capacité réduite et un nouveau verrouillage national, les Londoniens ont besoin de plus d’endroits sûrs pour marcher et faire du vélo.

Le directeur général de la chambre de commerce de Londres, Richard Burge, a déclaré: «Nous sommes particulièrement heureux de voir que la proposition d’élargir la zone de péage urbain a été abandonnée.

«Il ne s’agit pas que Londres soit spéciale, mais bien de Londres, essentielle à la reprise économique du Royaume-Uni.»

Keith Prince, porte-parole conservateur de GLA dans le secteur des transports, a déclaré: «Malgré l’alarmisme, les effets et le gameplay politique du maire au cours de ces négociations, le gouvernement a offert à TfL un accord équitable qui permettra à Londres de bouger. Ce deuxième sauvetage permettra à TfL de continuer à offrir un service sûr, fiable et complet tout au long de la pandémie.

«Le coronavirus n’est pas la seule raison pour laquelle TfL avait besoin d’un deuxième sauvetage. La mauvaise gestion choquante de Sadiq Khan a fait perdre à TfL des milliards de livres. Crossrail dépasse le budget de plus de 3 milliards de livres sterling et son retard a coûté 1,35 milliard de livres sterling en revenus de tarifs perdus. 640 millions de livres sterling ont été perdus en raison d’un gel des tarifs qui a profité aux touristes. Et TfL gaspille un record de 44 millions de livres sterling par an pour un avantage du personnel qui permet aux colocataires de voyager gratuitement.

«Le maire ne peut plus éviter de faire des économies.»