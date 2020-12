Il y avait un nouvel espoir dans la perspective d’un accord après que Boris Johnson et la plus haute responsable européenne Ursula von der Leyen aient accepté de poursuivre les discussions au-delà de la date limite de dimanche. Aucune autre date limite n’a été donnée, laissant la porte ouverte pour que les disputes se poursuivent jusqu’au 31 décembre – date à laquelle les dispositions transitoires doivent cesser.

Les principaux points de friction dans les négociations concernent les droits de pêche et les «règles du jeu équitables» que Bruxelles veut empêcher la concurrence déloyale du Royaume-Uni de sous-coter les normes de l’UE et les règles de subvention de l’État.

Les négociateurs en chef Lord Frost et Michel Barnier auraient discuté du rôle que pourrait jouer l’arbitrage indépendant dans la résolution des différends, signe potentiel qu’un compromis pourrait être en vue.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607930854

Le Parlement pourrait être contraint de siéger à Noël pour voter sur tout accord sur le Brexit

Les pourparlers en cours ont alimenté la spéculation selon laquelle le Parlement pourrait être contraint de siéger pendant la période des fêtes pour voter sur tout accord.

L’ancien whip en chef Mark Harper, s’adressant à l’heure de Westminster de BBC Radio 4, a déclaré: «Cela dépend du moment où il sera conclu, mais beaucoup d’entre nous prévoient qu’il est tout à fait possible que nous retournions au Parlement entre Noël et le Nouvel An pour examiner cela votez si un accord est conclu. »

Le secrétaire aux affaires fantôme, Ed Miliband, a déclaré à Andrew Marr Show de BBC One que le parti travailliste était «disposé» à voter pour un accord, signe que, si un consensus était atteint à Bruxelles, les conditions de toute relation future avec le plus grand partenaire commercial de la Grande-Bretagne se heurteraient à peu d’opposition en Parlement.

Le Premier ministre et président de la Commission européenne, Mme von der Leyen – qui a parlé pendant 20 minutes au téléphone dans une conversation qualifiée de «parfaitement cordiale» par les sources – a accepté de continuer à essayer de trouver un compromis sur les blocages en suspens.

M. Johnson, s’exprimant après l’appel, a déclaré que le Royaume-Uni ne se retirerait pas de la table des négociations et que «là où il y a de la vie, il y a de l’espoir».

1607929601

Barnier informera les diplomates de l’UE avant la reprise des négociations plus tard dans la journée

Le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel Barnier, informera lundi les diplomates des 27 États membres alors que les négociations se poursuivent sur un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni et l’UE ont refusé de fixer un nouveau délai suite à la décision de poursuivre les discussions, mais le temps presse pour qu’un accord soit conclu et approuvé d’ici la fin du mois, lorsque les accords actuels expireront.

Il y avait un nouvel espoir dans la perspective d’un accord après que Boris Johnson et la plus haute officielle européenne Ursula von der Leyen aient accepté de «faire un effort supplémentaire» et de poursuivre les discussions au-delà de la date limite initiale de dimanche.

M. Barnier présentera l’état d’avancement aux ambassadeurs des États membres de l’UE à Bruxelles lundi matin.