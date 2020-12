B

russels a intensifié sa planification sans accord alors que le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a averti que les pourparlers ne devraient pas se poursuivre au-delà du week-end à moins que l’UE ne fasse des concessions.

Les dirigeants ont convenu de prendre une «décision ferme» sur l’avenir des pourparlers d’ici la fin du week-end, et ont demandé à leurs négociateurs en chef Lord Frost et Michel Barnier de se réunir à nouveau jeudi dans la ville. Cependant, M. Raab a déclaré qu’il n’y avait pas eu «assez de pragmatisme et de flexibilité du côté de l’UE» et a appelé à un «mouvement substantiel» du bloc afin de sceller un accord avant la fin du week-end.

Dans la perspective d’un résultat sans accord, Bruxelles a accéléré ses préparatifs et a laissé entrevoir la perspective d’accords d’urgence visant à maintenir les avions en vol et les camions à traverser le continent.

La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, déclare que la décision sur l’avenir des pourparlers aura lieu dimanche

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’une décision sur l’avenir des négociations sur le Brexit serait prise dimanche.

En arrivant au sommet du Conseil européen, elle a déclaré: «J’ai eu une très longue conversation hier soir avec le Premier ministre Boris Johnson.

«C’était une bonne conversation mais c’est difficile. Nous sommes disposés à accorder l’accès au marché unique à nos amis britanniques – c’est le plus grand marché unique du monde.

«Mais les conditions doivent être équitables. Ils doivent être équitables pour nos travailleurs et nos entreprises, et ce juste équilibre n’a pas été atteint jusqu’à présent.

«Nos négociateurs travaillent toujours et nous prendrons une décision dimanche.»

Londres risque de perdre des milliards du Brexit

Un député conservateur dit qu’il est temps “ de s’éloigner des intimidateurs de Bruxelles ”

Le conservateur James Sunderland (Bracknell) a déclaré que le gouvernement pourrait avoir besoin de se retirer des «bully boys à Bruxelles» et de retourner à la table des négociations en 2021.

M. Sunderland a déclaré aux députés: «Je suis clair que la plupart de mes électeurs de Bracknell et au-delà veulent vraiment un accord de libre-échange.

«Mais étant donné l’incapacité persistante des intimidateurs de Bruxelles à accepter que nous soyons désormais une nation souveraine, le ministre convient-il qu’il peut y avoir un moment où une rupture nette est la seule option, en vue peut-être de revenir à la table en 2021, en tant que nation souveraine, pour obtenir un accord que d’autres nations souveraines ont déjà conclu? »

Penny Mordaunt a répondu: «Je dirais à (M. Sunderland), si nous devons continuer dans ces conditions, c’est ce qui arrivera et nous prospérerons, mais ce n’est clairement pas notre premier choix.

«Le facteur clé à cet égard est que l’UE place au-dessus de ses propres intérêts politiques les intérêts des citoyens et des entreprises de ses États membres.

«C’est ce qui est fondamentalement au cœur de tout cela et je pense que si l’UE ne le fait pas, ce sera une très grave erreur.»

Le président lituanien déclare que l’UE doit être prête pour aucun accord

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré que l’Union européenne devait être prête à mettre en place des plans de non-accord à partir du 1er janvier.

Arrivé à un sommet à Bruxelles, il a déclaré: «Jusqu’à présent, les négociations sont toujours en cours et nous espérons vivement que nous parviendrons à un accord.»

Mais sinon, des plans d’urgence devraient être en place «et nous devons être prêts à les mettre en œuvre dès la première minute».

Le Premier ministre suédois “ sombre ” sur les chances d’un accord sur le Brexit

Le Premier ministre suédois Stefan Lofven a déclaré qu’il était plus «sombre» au sujet des négociations commerciales UE-Royaume-Uni après la rencontre de mercredi soir entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen.

«C’est une situation difficile», a-t-il déclaré en arrivant à un sommet des dirigeants européens à Bruxelles.

M. Lofven a déclaré: «Je suis un peu plus sombre aujourd’hui. D’après ce que j’ai entendu, aucun progrès n’a été réalisé ces derniers jours.

«C’est problématique, bien sûr, c’est donc un énorme défi.

«Nous avons toujours dit que nous nous préparions au pire, en espérant le meilleur.»

1607598572

L’accord le plus simple de l’histoire a maintenant plus de cliffhangers que EastEnders, a déclaré le porte-parole du bureau du Cabinet du SNP

L’ancien ministre conservateur Mark Harper a déclaré à la Chambre des communes: «Le message adressé au premier ministre est quelle que soit la décision qu’il prend dimanche – je suis heureux que nous parlions encore, cela montre qu’il existe une possibilité – de garantir la capacité de cette a le soutien de ce côté-ci de la Chambre.

«Peut-être que l’autre côté de la Chambre devrait réfléchir à son approche (et c’est pourquoi) ils ont perdu les deux dernières élections générales, et vont probablement en perdre une troisième.

Le porte-parole du SNP Cabinet Office, Pete Wishart, a déclaré: «Nous voilà encore une fois, une autre date limite – octobre était la date limite, puis novembre, puis le 1er décembre, puis vendredi, puis lundi, puis c’était le dernier souper, maintenant c’est Dimanche, Dieu sait ce que ce sera après cela.

«Je me souviens du bon vieux temps où le Brexit a été conclu et c’était l’accord le plus facile de l’histoire. L’accord le plus simple de l’histoire a maintenant plus de cliffhangers que EastEnders. »

Hilary Benn, du Labour, présidente de la commission sur les relations futures avec l’Union européenne, a déclaré: «Nous voulons tous un accord, mais les entreprises britanniques, soyons francs, envisagent la perspective d’un non-accord avec une consternation totale.

La ministre du Cabinet Office, Penny Mordaunt, dans sa réponse, a déclaré: «Le point de friction est notre capacité à contrôler notre propre destin. L’UE doit reconnaître qu’elle ne peut pas nous maintenir dans sa propre orbite. C’est quelque chose sur lequel nous ne ferons aucun compromis. »

Reeves revendique un sentiment de “ grande consternation ” face au manque de progrès sur l’accord

La chancelière fantôme du duché de Lancastre Rachel Reeves a déclaré qu’il y avait un sentiment de «grande consternation» que les progrès n’aient pas été réalisés mercredi.

Mme Reeves a déclaré aux députés: «Le pays espérait une percée hier soir, mais il n’y en avait pas. Il y a un sentiment de grande consternation, car nous voulions tous entendre des progrès importants, mais nous en avons entendu davantage sur le repas du premier ministre que sur son accord.

«En fait, nous n’avons pas du tout entendu parler du Premier ministre, même s’il était censé prendre en charge ces négociations.

«Dimanche, nous n’aurons que 18 jours avant la fin de la période de transition, comment en est-on arrivé là? Les entreprises qui essaient désespérément de planifier ont besoin de savoir ce qui se passe sur terre.

«Si les pourparlers échouent et que le gouvernement poursuit le non-accord, que se passe-t-il ensuite?

«Le gouvernement cherchera-t-il à relancer rapidement les négociations ou le gouvernement pense-t-il qu’il ne devrait pas y avoir de négociations l’année prochaine, ni même pour le reste de ce Parlement? Ou le gouvernement n’a-t-il pas pensé aussi loin? »

La ministre du Cabinet, Penny Mordaunt, a déclaré que les parties restent “ très éloignées ” sur des questions clés

La ministre du Cabinet, Penny Mordaunt, a déclaré que Boris Johnson avait rencontré mercredi le président de la Commission à Bruxelles avec les négociateurs en chef pour discuter des «obstacles importants» dans les négociations sur le Brexit.

Elle a déclaré aux députés: «Il est clair que nous restons très éloignés sur ce que l’on appelle des règles du jeu équitables, la pêche et la gouvernance.

«Cependant, ils ont convenu que les pourparlers devraient reprendre à Bruxelles aujourd’hui pour voir si les écarts peuvent être comblés.

«Ils ont également convenu qu’une décision devrait être prise d’ici dimanche concernant l’avenir des pourparlers.»

L’UE propose un délai de grâce pour l’accès à la pêche de 12 mois en cas d’absence d’accord Brexit

Les mesures d’urgence définies par la Commission européenne comprennent une proposition sur la «connectivité aérienne de base» pendant six mois, à condition que le Royaume-Uni fasse de même.

Une proposition sur la sécurité aérienne permettrait à divers certificats de sécurité de continuer à s’appliquer dans l’UE, évitant ainsi l’échouement des aéronefs.

Une autre mesure couvrirait les déplacements de marchandises et de passagers sur les routes pendant six mois, à condition que le Royaume-Uni rende la pareille.

Dans une démarche plus controversée, Bruxelles a proposé une période de 12 mois pour un accès réciproque continu aux eaux de pêche.

Un communiqué de la commission a déclaré: «Des perturbations se produiront avec ou sans accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur leurs relations futures.

«C’est la conséquence naturelle de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et de ne plus participer au marché unique et à l’union douanière de l’UE.»