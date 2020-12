Le rameau d’olivier est survenu après que les deux parties sont parvenues à un accord sur la mise en œuvre de l’accord de divorce du Brexit alors que le temps s’écoule rapidement jusqu’à la fin de la période de transition le 31 décembre.

Mais le négociateur en chef de Bruxelles, Michel Barnier, aurait averti les ministres des Affaires étrangères de l’UE qu’il pense désormais qu’un départ sans accord est plus probable qu’un accord commercial négocié à temps.

Suivez nos mises à jour en direct ci-dessous…

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607524845

Nous voterons dans l’intérêt national si un accord sur le Brexit est conclu, déclare Starmer

Le dirigeant travailliste a exhorté le Premier ministre à livrer l’accord qu’il avait promis, a affirmé que «son incompétence avait retenu la Grande-Bretagne» et a plaidé pour que «cette mascarade» prenne fin et «permette au pays d’aller de l’avant».

M. Johnson a utilisé leurs échanges lors des questions du Premier ministre pour essayer de comprendre comment Sir Keir voterait sur tout accord entre le Royaume-Uni et l’UE sur les relations futures au-delà de la fin de la période de transition le 31 décembre.

Il a accusé Sir Keir de «silence» sur la question et a affirmé que le Royaume-Uni deviendrait un «aimant pour les investissements à l’étranger», qu’il y ait un accord ou non.

S’exprimant à la Chambre des communes, Sir Keir a déclaré: «Le premier ministre m’a demandé comment je voterais sur un accord qu’il n’a même pas obtenu – sécurisez l’accord Monsieur le Premier ministre, vous l’avez promis.

«Je vais dire ceci: s’il y a un accord, et j’espère qu’il y a un accord, alors mon parti votera dans l’intérêt national – pas sur des lignes politiques de parti, comme il le fait.

(Parliamentlive.tv) 1607524640

Michael Gove a déclaré que le monde «regardait avec admiration» le NHS.

Patrick Grady (Glasgow North) du SNP a déclaré: «Je me demande simplement, si le Brexit s’annonce comme un tel succès, pourquoi quatre ans et demi après le référendum aucun autre pays européen ne cherche à suivre le Royaume-Uni par la porte? “

M. Gove a répondu: «Quelle réécriture remarquable de l’histoire.

«Je pense que c’est le cas… hier encore, je regardais CNN et j’ai vu un homme incroyable, un homme de 91 ans appelé Martin Kenyon, l’une des premières personnes au monde à être vaccinée. Et il a été vacciné ici au Royaume-Uni.

«Et c’est grâce au superbe travail de réglementation du Royaume-Uni, à cause de notre groupe de travail sur les vaccins, à cause de notre NHS, à cause de notre secrétaire à la Santé que les premières personnes au monde à se faire vacciner étaient ici au Royaume-Uni.

«Et il y a des vaccins en Écosse grâce au Royaume-Uni et le reste du monde regarde avec admiration notre NHS britannique.»

1607522898

Le Dr Liam Fox demande s’il y aura une application directe du droit de l’UE à n’importe quelle partie du Royaume-Uni

Il a déclaré: «Je félicite (Michael Gove) d’avoir conclu son accord de principe qui montre que la Grande-Bretagne est prête à faire des compromis constructifs.

«Peut-il nous dire dans l’état actuel des choses, y a-t-il une partie de l’accord de retrait qui exige l’application directe du droit de l’UE à n’importe quelle partie du Royaume-Uni?»

M. Gove a répondu: «Oui, il est vrai qu’en raison de certaines des dispositions du protocole d’Irlande du Nord, il sera le cas que certaines entreprises en Irlande du Nord seront spécifiquement tenues de suivre l’acquis.

«Et c’est l’un des moyens par lesquels nous pouvons nous assurer qu’il n’y a pas besoin d’infrastructures frontalières entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.»

1607522551

Downing Street souligne que des progrès doivent être réalisés lors du dîner entre Boris Johnson et la chef de l’UE Ursula von der Leyen

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Hier, David Frost et son équipe ont pris un certain temps pour préparer les détails des domaines dans lesquels des problèmes subsistent.

«Ce seront ces questions principales qui seront discutées ce soir et ensuite, nous devrons voir comment ces discussions se dérouleront.

«Si des progrès peuvent être réalisés au niveau politique, cela pourrait permettre à Lord Frost et à son équipe de négociation de reprendre les pourparlers dans les jours à venir.

1607522174

Le chef du DUP Westminster, Sir Jeffrey Donaldson, déclare que la sauvegarde du syndicat est un «engagement durable»

Il a déclaré à la Chambre des communes: «Je sais que (Michael Gove) est aussi passionné que moi par l’union et l’article 6 de l’Acte d’Union stipule très clairement qu’il ne devrait y avoir aucun obstacle au commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, comme c’est le cas actuellement. .

«L’article 16 du Protocole d’Irlande du Nord précise également que si ce protocole entraîne de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister, le gouvernement du Royaume-Uni peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées.

«La sauvegarde du syndicat n’est pas un projet de trois mois, six mois ou trois ans, c’est un engagement durable. (M. Gove) s’engagera-t-il maintenant à ce que, si nécessaire, le gouvernement introduise des mesures de sauvegarde pour garantir un accès sans entrave dans les deux sens pour le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord? »

M. Gove a répondu: «Bien entendu, le gouvernement a été critiqué par certains pour avoir contenu dans le projet de loi britannique sur le marché intérieur des dispositions qui maintiennent la souveraineté de cet endroit afin de maintenir l’intégrité constitutionnelle et territoriale du Royaume-Uni.

«Nous n’avons plus besoin d’utiliser ces dispositions en raison de l’accord que nous avons conclu, mais il a tout à fait raison, bien sûr que cette disposition demeure.

1607521714

Le porte-parole de Sir Keir Starmer indique que le parti travailliste soutiendra l’accord commercial post-Brexit que le Premier ministre pourrait réussir à négocier

Après que le dirigeant travailliste ait déclaré que le parti voterait dans «l’intérêt national», son porte-parole a déclaré fermement aux journalistes qu’un non-accord ne serait pas dans l’intérêt national.

“Sur la façon dont nous votons pour un accord, nous ne pouvons pas l’exposer ou le confirmer tant que le gouvernement n’aura pas réussi à conclure un accord et aussi jusqu’à ce que nous connaissions les conditions de tout vote”, a déclaré le porte-parole.

Mais il a ajouté: «Keir a clairement dit que l’intérêt national était de conclure un accord et c’est ce que nous attendons du gouvernement.

«Le non-accord serait absolument catastrophique et serait catastrophique pour les emplois des gens et pour les entreprises, et alors que nous traversons la pire récession en 3-400 ans, l’idée que tout gouvernement en bonne conscience pourrait penser que le non-accord est une bonne idée est pour les oiseaux – et pas d’accord n’est pas dans l’intérêt national.

1607521648

Sir Bill Cash demande si les détails de la déclaration de Gove portent atteinte à la souveraineté du Royaume-Uni

L’ardent Brexiteer Sir Bill a déclaré: «Je suis tout à fait d’accord avec ce que le Premier ministre a dit aujourd’hui à la question du Premier ministre – le chancelier est-il également d’accord?

«Y a-t-il quelque chose dans sa déclaration principale qui permettrait de saper la souveraineté sans entraves du Royaume-Uni, comme l’affirme les votes démocratiques successifs lors du référendum, les lois successives du Parlement et l’article 38 de la loi de 2020?

«Pourrait-il également confirmer aujourd’hui de comparaître devant le Comité de contrôle européen qui, comme il le sait, a refusé de le faire à au moins trois reprises – le plus récemment le 26 novembre que nous lui avons mis par écrit et jusqu’à présent il ne l’a pas été. en mesure de venir – va-t-il s’il vous plaît s’engager maintenant, aujourd’hui, à comparaître devant le comité dès que possible, dès maintenant.

Michael Gove a répondu: «L’article 38 de la loi qui a donné effet à l’accord de retrait a confirmé la souveraineté de cet endroit et il n’y a rien dans ce que nous avons conclu qui en déroge de quelque manière que ce soit.

«Sur la deuxième question, je suis vraiment désolé d’avoir joué dur, mais je vais m’assurer que nous pouvons avoir un rendez-vous avant Noël où nous pourrons nous rencontrer tous les deux dans un environnement conforme à Covid.»

1607521362

Gove: «Le peuple de ce pays a voté pour reprendre le contrôle et c’est ce que fera ce gouvernement»

M. Gove a ajouté: «Une chose que nous ne pouvons pas accepter au cours des négociations sur des règles du jeu équitables est que la demande de certains membres de l’UE selon laquelle si l’UE adopte de nouvelles lois, nous devrons automatiquement suivre ces lois sous peine de sanctions .

«Nous n’avons pas peur de dire que nos normes sont élevées et que nous les respecterons, mais nous n’avons pas non plus peur de dire que le peuple de ce pays a voté pour reprendre le contrôle et c’est ce que fera ce gouvernement.»

Le porte-parole du SNP Cabinet Office, Pete Wishart, a déclaré que la situation était «la pire de toutes les mondes» pour l’Écosse.

Il a ajouté: “Ce soir, nous allons avoir le dernier souper et nous savons que ce seront les Britanniques qui seront crucifiés.”

1607520827

Rachel Reeves, du Labour, met en garde le gouvernement contre le “ jeu du jeu ” avec le droit international

La chancelière fantôme du duché de Lancastre, Rachel Reeves, a averti: «Jouer avec les menaces de violation du droit international a des conséquences et c’est aussi une distraction dangereuse.»

Elle a posé des questions sur la préparation des infrastructures frontalières, la préparation des entreprises et les systèmes nécessaires pour favoriser la circulation des échanges. Elle a déclaré: “Cela donne vraiment un nouveau sens à la nuit précédant Noël.”

Elle a ajouté: «Notre pays est un grand pays et les travaillistes veulent voir une bonne vie pour tout notre peuple, mais aussi grand que soit notre pays, il ne peut pas se permettre d’être affligé par l’incompétence du gouvernement.

«Chaque hausse de prix, chaque embouteillage, chaque contrat perdu et chaque redondance causée par les erreurs de ce gouvernement et une mauvaise planification retiennent notre grand pays.

«L’année prochaine doit être une année de reconstruction et de récupération après Covid-19, sans faire face aux retombées de décisions imprudentes, de tarifs ou d’incompétence. Le moment est donc venu pour ce gouvernement de prendre une décision et il est temps de conclure l’accord. »

1607519505

Un accord empêche la perturbation des viandes réfrigérées, dit Gove

Michael Gove a déclaré aux députés que l’accord empêche toute perturbation à la fin de la période de transition sur le mouvement des viandes réfrigérées.

Il a déclaré: «Cet accord maintiendrait la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en janvier, et offrirait en effet certaines flexibilités supplémentaires nécessaires.

«Il protège les approvisionnements des supermarchés d’Irlande du Nord. Nous avons entendu tout au long de l’année que les commerçants avaient besoin de temps pour adapter leurs systèmes, c’est pourquoi nous avons un délai de grâce pour que les supermarchés mettent à jour leurs procédures.

«Notre accord empêche également toute perturbation à la fin de la période de transition sur le mouvement des viandes réfrigérées. Les saucisses britanniques continueront de se rendre à Belfast et à Ballymena au cours de la nouvelle année. »