bon Noël est tout dans la boisson, mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît. Un approvisionnement prêt de bulles refroidies jusqu’à ce que le brouillard des bouteilles soit acquis, mais le reste est plus délicat. Cela n’aide pas qu’une grande partie de la nourriture que nous nous sentons obligée de parcourir soit un désordre déconcertant – la dinde avec du porc (une partie enveloppée dans, euh, plus de porc), de la sauce avec des globules de sauce aux canneberges flottant à travers elle – qui offre une saveur familière, mais pas une note pour épingler le vin.

Comment bien faire les choses? Tout d’abord, soyez intelligent sur la façon dont vous magasinez. «Soyez honnête avec votre budget», recommande Honey Spencer, sommelière et spécialiste du vin naturel pour Evelyn’s Table et le Mulwray Bar dans le quartier Blue Post de Chinatown. «Ils essaieront vraiment de faire de leur mieux pour vous car c’est exactement comme cela que nous travaillons tous: tout le monde veut le meilleur vin pour son argent.»

Mais il y a plus à Noël que le grand repas: tout d’abord, vous aurez besoin de quelque chose pour vous accompagner pendant les longues après-midi de collations et de restes. «Dans ma maison, les bulles ont toujours été en circulation, mais si vous n’allez pas pour le Champagne et que vous voulez quelque chose de plus savoureux et un peu plus authentique que le Prosecco, alors essayez un Pét-Nats – il est naturellement pétillant et moins alcoolisé , vous pouvez donc généralement en mettre un peu plus et éviter de vous sentir trop horrible le lendemain.

Le choix de Spencer est Petulant Nature 2019 de Westwell Wine (22,50 £, unchartedwines.com). Ceux qui trouvent trop de pétillant après un certain temps devraient essayer un vin légèrement macéré avec la peau – autrement connu sous le nom de vin orange – «quelque chose qui vous aidera en quelque sorte à tout, qui fournit un peu de tanin que vous obtiendrez du vin rouge, et un peu d’aromates que vous obtiendrez du blanc. Ce sera frais et dynamique.

Si la dinde est l’événement principal, trouvez son partenaire idéal. «Habituellement, vous voudriez quelque chose d’un peu plus léger, un peu plus racé. Je choisis généralement un gamay ou un pinot noir, mais si vous vous sentez un peu plus expérimental, essayez le pinot d’aunis de la vallée de la Loire, le Trousseau du Jura en France, le bastardo du Portugal – ou quelque chose qui est potentiellement plus léger en alcool , surtout si vous allez en boire beaucoup. Évitez les vins riches en tanins comme les cabernets, les syrahs ou un nebbiolo. “Pour ne pas vous alourdir de maux de tête.” Le premier choix de Spencer pour la dinde est un Catharsis Rouge 2019 de Richard Bray (14,99 £, le-social.co).

En fait, lorsqu’il s’agit d’appariements, Spencer conseille de penser latéralement. «Il ne s’agit pas toujours tant de la viande que de ce que vous en auriez. J’imagine toujours une dinde avec une sauce aux canneberges et je l’utilise comme goût pour revenir. Pour accompagner un jambon, essayez l’Elixir Muchada-L’Eclapart 2018 «vibrant et capiteux» (41 £, gourmethunters.com).

Le canard a besoin d’un «rouge robuste» comme Yo El Rey Syrah (22 £, yoelreywines.com), tandis que le Saint-Emilion Grand Cru 2016 de Lidl (10,99 £, lidl.co.uk), offre «une valeur à couper le souffle et est le parfait poids lourd pour résister au plaisir dense d’un rôti de noix. Lidl est généralement excellent pour le vin. «Le mot sur la vigne – désolé – dit que leur viniste Richard Brampfield pimente même parfois la sélection avec des bouteilles de sa réserve personnelle.

Pour les plats plus sucrés, Spencer dit qu’un bon sauternes a tendance à être une sécurité intégrée, mais pour quelque chose de différent, «le cidre de glace est peut-être ma découverte préférée cette année, car il coupe à travers les choses et soulève des saveurs qui seraient autrement assez lourdes. Parfait, alors, pour les goûts de Stollen et de tartes hachées – le choix de Spencer est une bouteille 2018 du producteur Patience (23 £, basketpresswines.com), bien que «l’intemporel Vin Santo mérite une place dans l’armoire à boissons de tout le monde». Une bouteille de vin italien peut être trouvée dans la plupart des marchands de vin à partir de 10 £; comme le sherry, il peut être sec ou sucré. Pour le pudding de Noël, allez plus chocolaté et lourd; ici la sortie 2017 d’un malbec fortifié Domaine Bousquet (16 £, abelandcole.co.uk) devrait faire l’affaire.

Quoi que vous buviez, dit Spencer, faites-le correctement. «On comprend toujours que le vin rouge doit être à température ambiante, ce qu’il ne devrait absolument pas faire» – placez-le au réfrigérateur environ une demi-heure avant de manger, tandis que le pétillant de côté, les blancs n’ont pas besoin d’être glacés et devraient sortir 15 minutes avant de boire, «surtout avec quelque chose de plus visqueux ou corsé, comme le chardonnay ou le viognier.» De bas en haut.