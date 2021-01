Accouchement et pneumonie sévère, Ximena Duque, partage un cauchemar | Instagram

Le monde du divertissement a été l’un de ceux qui ont fortement ressenti la gravité du nouveau virus qui en est venu à frapper toutes ses victimes, Ximena Duque fait partie de ceux dont la vie était gravement menacée à cause de Covid-19 .

L’actrice Ximena Duque d’origine colombienne, a lutté pour survivre et être en mesure de surmonter les séquelles après avoir été testé positif pour la maladie Covid-19, il a transcendé

En plus de cela, Ximena Duque venait de recevoir son deuxième bébé, dont elle n’a d’abord pas pu jouir puisqu’elle essayait de défier un tableau de pneumonie cela compromettait leur santé.

La désormais célèbre artiste de 35 ans, originaire de Cali, en Colombie, a été la plus touchée après qu’elle et sa famille aient été infectées, sa fille et son mari ont présenté des symptômes mais plus doux, cependant, Ximena est restée plusieurs jours dans le hôpital.

La star de Telemundo Ximena Duque serait entrée sur le marché du travail Naissance Il y a quelques jours, cependant, elle passait ses dernières semaines de grossesse à lutter contre cette maladie.

C’est le même interprète qui a révélé les détails de sa santé, racontant comment elle a traversé ses dernières semaines de grossesse ainsi que les complications de la Covid19.

Il est à l’hôpital depuis quelques jours maintenant. Il était, bien sûr, à la maison pour se reposer, prendre soin de moi. Il y avait déjà plusieurs jours de fièvre. Mon gynécologue m’a demandé: «N’allez pas à l’hôpital maintenant parce que je ne veux pas vous avoir à la maison comme ça.

Je suis arrivée à l’hôpital avec une pneumonie des deux poumons, une condition normale pour les patientes de covid-19, mais dans mon cas, être enceinte est un peu plus délicate car le traitement ne peut pas être aussi agressif. Alors, ils ont immédiatement commencé à me traiter.

Malheureusement, le nouveau virus a été inflexible pour tout le monde et en particulier le monde du divertissement s’est incliné devant lui car il a été témoin de la perte de plusieurs célébrités, le virus ne distingue pas les sexes, l’âge ou l’origine pour lesquels des stars bien connues au Mexique et le monde a malheureusement perdu cette bataille.

Aujourd’hui, le Mexique est le deuxième pays le plus touché par la pandémie et est sur le point d’atteindre le chiffre de 150 mille décès dus à cette maladie, rapporte le site Debate.com.

D’autre part, l’interprète qui a collaboré à plusieurs productions du réseau Telemundo a également partagé à quoi ressemblaient les dernières semaines de sa grossesse tout en luttant contre cette condition.

L’épouse de Jay Adkins et la mère de leur fille aînée, Luna craignait que sa santé n’affecte l’accouchement.

Le liquide (amniotique) du bébé était très bas, ce qui était une autre préoccupation. Si vous arrivez à 5, il est temps de déclencher le travail et de sortir le bébé, il était de 5,7.

Heureusement, cela n’a finalement pas affecté son bébé, sa deuxième fille, qui est venue au monde sans aucune complication liée à l’état de sa mère. Ximena a raconté qu’ils lui avaient donné de nombreux liquides, mais qu’elle était toujours hospitalisée.

Ils m’ont mis beaucoup de liquides, beaucoup de sérum et en 24 heures on monte à 10, tout va bien, Skye (sa fille) est en sécurité, elle va bien, elle est calme, elle va rester là jusqu’à ce que maman soit super forte. Mes poumons réagissent mieux … La meilleure chose que j’aurais pu faire, sans aucun doute, était d’écouter mon médecin, de faire attention à elle, viens, expliqua Ximena à travers une vidéo partagée par People en espagnol.

Aujourd’hui Ximena a pu surmonter toute cette crise grâce au traitement qui lui a été administré, mais ce furent des journées compliquées où même son mari partageait son inquiétude pour sa santé et le bébé qui était en route sur les réseaux sociaux.

Ximena Duque a participé à des productions telles que “Rêver ne coûte rien”, “Valeria”, “Los Victorinos”, “Brave heart”, “Decisions”, “Bella calamidades”, “Someone regarde vous” et “The house next door” , sont quelques-uns des projets télévisés auxquels il a participé et dans lesquels il a montré son talent.

Heureusement, aujourd’hui Ximena Duque va bien et c’est elle-même qui, à travers une vidéo qu’elle a publiée il y a un jour sur son compte Instagram, a partagé toute son expérience avec tous ses followers.