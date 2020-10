Acer s’associe à Porsche Design sur un nouvel ordinateur portable «de luxe» haut de gamme, le Porsche Design Acer Book RS, qui cherche à combiner les conceptions de produits Porsche Design avec le savoir-faire d’Acer en matière d’ordinateurs portables.

Le partenariat ici est important, étant donné que le dernier ordinateur portable de la marque Porsche Design, le Porsche Design Book One (que le studio de design a développé lui-même), présentait des défauts majeurs causés par la priorité du style sur la fonctionnalité.

Le Porsche Design Acer Book RS. Image: Acer

Le Porsche Design Acer Book RS, en revanche, ressemble à un ordinateur portable plus conventionnel (bien que toujours recouvert de fibre de carbone). Les spécifications sont également encourageantes, avec un choix de processeurs Intel Core i5 et i7 de 11e génération, 8 Go ou 16 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage. Les graphiques peuvent être laissés aux graphiques Iris Xe intégrés d’Intel ou à un GPU Nvidia MX350 discret en option. L’écran est peut-être la partie la moins impressionnante de l’ensemble, avec un écran tactile 1080p de 14 pouces assez ordinaire.

L’ordinateur portable lui-même est également beaucoup moins cher que le dernier ordinateur portable de Porsche Design, à partir de 1399 $ aux États-Unis, bien que le prix exact et une date de sortie n’aient pas encore été annoncés. Les deux sociétés proposent également une variété d’accessoires assortis pour aller avec l’ordinateur portable, y compris une souris à 109,99 $ (également avec des accents en fibre de carbone) et un étui, qui peuvent être regroupés pour 329,99 $, ou dans un «package premium» qui comprend le modèle i7 plus performant de l’ordinateur portable pour 1999,99 $

Acer a également annoncé plusieurs autres mises à jour majeures d’ordinateurs portables, notamment le nouvel Acer Swift 3X, qui sera l’un des premiers ordinateurs portables à intégrer le nouveau GPU Xe Max discret d’Intel. Pour plus de détails sur ce modèle, y compris une première mise en pratique, cliquez ici.

Mise à jour du Spin 5 d’Acer.

Cependant, la société ne se concentre pas uniquement sur des conceptions sophistiquées et de nouveaux GPU flashy. Il déploie également les dernières puces d’Intel sur plusieurs autres ordinateurs portables de sa gamme. Le Spin 5 et le Spin 3 (mis à jour pour la dernière fois au CES 2020 plus tôt cette année) font l’objet de mises à jour.

Le Spin 5 est le moins intéressant des deux, avec la même refonte de base qu’il a reçue plus tôt cette année (avec un écran 2K de 13,5 pouces), mais il offre désormais un choix de processeurs Intel de 11e génération i5 et i7. Il commencera à 999,99 $ lors de sa livraison en février 2021.

Acer Spin 3, doté d’un nouvel écran 16:10. Image: Acer

Le Spin 3, cependant, a obtenu une mise à jour plus substantielle, avec un nouvel écran 16:10 13,3 pouces (avec les deux options de résolution 2560 x 1600 et 1920 x 1200). Le nouveau modèle reçoit également les processeurs Intel de 11e génération (avec les choix Core i3, i5 et i7), 8 Go ou 16 Go de RAM et la possibilité d’ajouter un deuxième SSD. Il sera disponible en mars 2021, à partir de 849,99 $

Acer met également à jour sa gamme Aspire 5 avec des processeurs Intel de 11e génération, les modèles 14 pouces, 15 pouces et 17 pouces ajoutant tous les dernières puces d’ordinateur portable d’Intel comme options de configuration, ainsi que le choix supplémentaire d’ajouter des Nvidia GeForce MX350 discrètes. ou GPU MX450. Les modèles 14 pouces et 15 pouces commenceront tous deux à 499,99 $ lors de leur sortie aux États-Unis en décembre, tandis que l’Aspire 5 de 17 pouces commencera à 549,99 $ lors de son arrivée en février 2021.

Acer ConceptD 7. Image: Acer

Enfin, Acer actualise également ses ordinateurs portables ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro pour les créateurs, en ajoutant les puces d’ordinateur portable Intel de la série H de 10e génération qu’il a lancées plus tôt cette année, bien que la conception des deux modèles reste en grande partie inchangée. Le ConceptD 7 et le ConceptD 7 pro seront disponibles aux États-Unis en décembre, à partir de 3 299,99 $ et 3 499,99 $, respectivement.