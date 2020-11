Tout le monde ne veut pas quitter la capitale après le verrouillage.

Voici le point sur les points chauds pour acheter une propriété à Londres maintenant… et où ne l’est pas.

À surveiller: l’est de Londres

Barking et Dagenham

Le quartier le moins cher de Londres

Prix ​​moyen des maisons: 301478 £

Hausse des prix: 40% de 2015 à 2020

Les prix des maisons à Barking et Dagenham ont continué de grimper, même cette année avec ses fermetures. Il reste le moins cher de tous les arrondissements de Londres.

La plupart des logements de la ville ont été construits après les années 1930 et une maison familiale de trois chambres peut se vendre 800 000 £ sur les routes les plus recherchées.

Il y a 50 000 nouvelles maisons prévues dans la zone avec deux zones de régénération principales, Barking Riverside et le centre-ville de Barking.

Barking Riverside est la transformation de deux centrales électriques désaffectées. La nouvelle ville livrera 10 800 nouvelles maisons lorsqu’elle sera terminée et il y aura un nouveau centre écologique et un nouveau site de zones humides. Les prix d’une maison d’une chambre commencent à 60 000 £ pour une part de 25% – valeur marchande totale de 240 000 £. Appelez L&Q au 0344809 2016.

Aboiement: des milliers de nouvelles maisons sont prévues pour Barking Riverside

Havering

Crossrail stimule les prix des logements

Prix ​​moyen des maisons: 370920 £

Hausse des prix: 34% de 2015 à 2020

Le prix moyen d’une maison à Havering a augmenté de 34% depuis 2015 pour atteindre 370 920 £ cette année, soit plus de 80 000 £ de moins que le prix moyen à Londres.

Romford, la ville de banlieue à la périphérie de l’Essex, était l’une des cinq zones les plus recherchées sur Rightmove au début de l’année et le marché s’est poursuivi sans relâche.

Son attrait a été renforcé par l’arrivée prévue de Crossrail en 2022. À son ouverture, des trains à grande vitesse circuleront dans le centre de Londres toutes les cinq minutes pendant les heures de pointe.

Ici, les prix d’une maison jumelée de trois chambres des années 1930 commencent à 450000 £ et il existe des studios neufs sur le marché pour moins de 195000 £ à Papermill House, le réaménagement d’un ancien moulin à farine par Galliard Homes. Visitez papermillhouse.com pour plus d’informations.

Newham

L’épicentre de l’effet olympique

Prix ​​moyen des maisons: 373415 £

Hausse des prix: 32% de 2015 à 2020

Newham est l’arrondissement le plus jeune et à la croissance la plus rapide (en termes de population), selon les données de l’Office for National Statistics.

Le nombre de personnes qui s’installent dans la région a augmenté d’un quart depuis 2015 et la plupart sont âgés de 25 à 29 ans.

Les Jeux Olympiques de Londres 2012 et le développement de Westfield ont mis Stratford sur la carte avec des liaisons de transport considérablement améliorées. C’est devenu une destination à visiter ainsi qu’un endroit où vivre. Ce profil, ajouté à son accessibilité relative et au manque d’offre de logements, a fait grimper les prix.

Le nouveau 1,1 milliard de livres sterling District de la Rive Est dans le parc olympique Queen Elizabeth attire des institutions artistiques et culturelles de renom telles que le musée V&A, le London College of Fashion et le Saddler’s Wells Theatre, qui généreront un buzz culturel après la pandémie.

«Le prix moyen de l’immobilier a grimpé en flèche, aidé par une régénération à grande échelle et une nouvelle scène culturelle. Nous pensons que les prix à Newham surclasseront le reste de Londres au cours des quatre prochaines années», déclare Tom Rundall de Knight Frank. West Ham voisin est la prochaine poche en ligne pour la régénération. Foxtons vend un appartement de deux chambres dans une période de conversion sur Stopford Road pour 350 000 £.

Espoir et gloire: Andrew Ashby, à droite, et son partenaire, Tony, appellent maintenant la maison de développement de Goodluck Hope (Digital Nation Photography)

Vivre à Newham

Deux nouveaux immeubles comprenant 61 appartements ont été lancés le 14 novembre dans le projet de logement Goodluck Hope sur la péninsule de Leamouth, à la frontière de Newham et Tower Hamlets.

Il dispose d’un club de bien-être avec piscine et surplombe l’O2.

L’ensemble de la péninsule est en cours de réaménagement avec un nouveau quartier culturel en cours.

Le Ballet national anglais y a déménagé, bientôt rejoint par la London Film School.

Andrew Ashby et son partenaire sont les premiers acheteurs à s’installer dans le développement, depuis l’Essex. «Nous adorons la vue sur la rivière depuis notre balcon, cela crée un cadre magnifique et paisible», déclare Ashby

Prendre un coup: l’intérieur de Londres

Les arrondissements les plus chers du cœur de la capitale ont enregistré des baisses de prix ou une croissance lente au cours des cinq dernières années.

Les prix des maisons à Hammersmith et Fulham ont chuté le plus (4%), suivis de Kensington et Chelsea (3%). Westminster, la City et Islington ont tous connu une croissance lente de deux à cinq pour cent sur cinq ans.

«L’acheteur et l’investisseur international sont absents du premier marché du centre de Londres (PCL), mais lorsque le monde commencera à se remettre de Covid-19, il rebondira le premier et le plus rapidement», déclare Sean Macnamara de CBRE. “Cela signifie cependant qu’il existe des poches d’accessibilité relative à mesure que les prix baissent”, ajoute-t-il.

Hammersmith et Fulham: un appartement de deux chambres de style loft à Fulham Broadway est en vente pour 895 000 £ par l’intermédiaire de Marsh & Parsons. Appeler 020 8115 5321

Hammersmith et Fulham

Faire en sorte que votre argent aille plus loin

Prix ​​moyen des maisons: 702961 £

Baisse de prix: -4% de 2015 à 2020

Les parties les plus centrales de Fulham sont devenues une extension du centre de Londres en termes de prix et ont une forte proportion de jeunes locataires professionnels qui n’ont pas les moyens de s’y installer.

Lorsque ces jeunes professionnels sont prêts à acheter, ils se déplacent souvent plus loin dans le sud-ouest de Londres pour trouver plus d’espace et un meilleur rapport qualité-prix.

Cependant, une baisse des prix peut inciter certains à rester, notamment avec la réduction de 15 000 £ du droit de timbre.

Il y a des poches qui offrent un meilleur rapport qualité-prix, dit Benjamin Gee de Marsh & Parsons.

Au nord et au sud d’Uxbridge Road à Shepherds Bush, vous pouvez acheter un appartement de trois chambres pour 650 000 £ à 700 000 £. La même propriété coûterait 850 000 £ à 900 000 £ à Brook Green.

«Un appartement de deux chambres avec jardin sur Askew Road (entre White City et Ravenscourt Park) coûtera environ 625 000 £, contre 750 000 £ à Ravenscourt Gardens. Il s’agissait de la proximité du métro», explique-t-il.

Shana Edwards de Rokstone Properties dit que ce modèle spécifique à Londres est sur le point de changer. “Les futures bonnes affaires n’auront pas d’espace extérieur et seront plus éloignées du parc, mais pourraient bien être plus proches du métro et d’un centre urbain.”