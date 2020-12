Une année qui a été infernale pour presque tous les secteurs s’est révélée étonnamment florissante dans un domaine: l’immobilier.

Si janvier 2020 ressemble à un monde différent, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec cet aperçu de ce qui s’est passé sur le marché immobilier londonien au cours des 12 derniers mois.

Le retour du retournement

Le nombre de maisons achetées et vendues à nouveau dans les 12 mois a atteint un sommet de 12 ans selon une étude de Hamptons International qui a révélé qu’environ une maison sur 40 avait été achetée et vendue en un an, offrant aux profiteurs et aux simples fortunés le potentiel d’énormes bonus .

James Hyman, responsable des ventes résidentielles, a supervisé la double vente du penthouse de la Providence Tower à Shad Thames.

Des contrats ont été échangés sur l’appartement de 3,75 millions de livres sterling en décembre / 2019 et la vente devait s’achever en avril.

Ensuite, un autre acheteur intéressé qui a vu la propriété lors de sa première commercialisation mais qui était trop lent a proposé une offre qui ne pouvait pas être refusée, et Cluttons lui a retourné le contrat – faisant du premier acheteur une somme de 350000 £ cool. profit sans jamais être entré dans l’appartement.

Moment de bain à remous

La source chaude et le verrouillage ont entraîné une augmentation de 1000% des ventes de spas, car ceux qui avaient des jardins cherchaient de nouvelles façons de se divertir à la maison (et d’aggraver les voisins).

En juin, Wessex Water a averti qu’elle avait du mal à faire passer l’eau «par nos tuyaux assez rapidement» alors que la demande montait en flèche. Plus tard dans l’année, alors que les nuits devenaient plus fraîches, les foyers et les radiateurs de terrasse ont connu un pic similaire.

Maison et jardin

Le fait d’être confiné dans des casernes a obligé les gens à jeter un regard long et froid sur leurs maisons. Et apparemment, ils n’ont pas été impressionnés par ce qu’ils ont vu.

Le Britannique moyen a dépensé plus de 1000 £ pour l’amélioration de sa maison depuis Lockdown 1.0, selon une enquête de la société de poêles à bois Contura.

Les vierges bricoleurs ont commencé à tenter d’améliorer leurs maisons, avec des résultats variables, tandis que d’autres ont fait appel aux professionnels.

Pendant ce temps, ceux qui ont des jardins ou des balcons ont tenté de localiser leurs doigts verts. Une enquête menée par Squire’s Garden Centers a révélé que plus des trois quarts des personnes passaient plus de temps à jardiner pendant le verrouillage qu’elles ne le feraient normalement, et qu’un tiers passait dix heures par semaine à planter et à tailler.

Les ventes de plantes d’intérieur, quant à elles, ont grimpé de 500% lors du premier verrouillage. Les variétés les plus recherchées sur Google étaient la plante de serpent purifiant l’air, les cactus et la calathea makoyana, prisées pour ses feuilles rayées.

Travailler à domicile

Les joies du travail à domicile, auparavant réservées aux indépendants et aux patrons très flexibles, sont soudainement devenues la nouvelle norme et un nouvel acronyme est né.

Des centaines de milliers de Londoniens ont été expulsés sans cérémonie de leurs bureaux; tout cela très bien pour ceux qui ont de l’espace pour un bureau (et une garderie) mais une horreur pour les partageurs d’appartements qui se sont soudainement retrouvés à essayer de paraître professionnel sur les conférences Zoom tout en utilisant une planche à repasser comme bureau.

Il est difficile d’imaginer que la FMH ne continuera pas, sous une forme ou une autre, après la pandémie. Les économies à réaliser sur les espaces de bureaux à Londres sont énormes et une enquête récente de Trends Research a révélé qu’environ la moitié d’entre nous serait heureux de travailler à domicile tout ou la plupart du temps. Les répercussions à long terme de cette situation sur les lieux où les gens choisissent de vivre seront énormes.

L’agent d’achat Sara Ransom de Stacks Property Search a déjà remarqué un changement important dans les listes de souhaits des acheteurs.

L’espace pour un bureau est devenu extrêmement important pour les acheteurs, tandis que la proximité du Tube n’est plus une priorité.

«Les acheteurs peuvent obtenir beaucoup plus d’espace pour le même prix en étant à 20 minutes à pied du métro au lieu de la limite historique de dix minutes.

Cela a été impacté à deux reprises, tout d’abord par le fait que les navetteurs n’ont pas à être au bureau sous une routine aussi stricte, mais aussi par un désir accru de plus d’exercice plutôt que de moins.

Ventes hors marché

Le nombre de maisons londoniennes vendues hors du marché – sans inscription sur les portails immobiliers ni aucun marketing manifeste – a décollé cette année, en partie parce que les vendeurs ne voulaient pas que des piles de téléspectateurs potentiellement infectés fouillent dans leurs maisons.

Selon Hamptons International, environ 15% des ventes dans la capitale étaient hors marché cette année, contre 11% l’an dernier.

Une vente hors marché notable a été celle de l’ancienne maison de George Michael à Highgate, qui s’est vendue 19 millions de livres sterling à la suite d’une guerre d’enchères (secrète) furieuse.

Évadez-vous à la campagne

Un effet secondaire inattendu de Covid-19 a été la façon dont il a insufflé une nouvelle vie au marché des maisons de campagne.

Les vacances de droit de timbre provoquent une frénésie de déménagement dans le sud de la ceinture de banlieue

Les acheteurs qui anticipent un avenir sans déplacements avec la WFH échangent leurs maisons dans la capitale contre des propriétés (plus grandes) au-delà.

Selon Hamptons International, la proportion d’acheteurs possédant un code postal londonien s’inscrivant auprès d’agences immobilières en dehors de la capitale a presque doublé en avril.

Les Londoniens traditionnellement sortants veulent être à moins d’une heure de Londres, mais les «trajets extérieurs» plus abordables – les zones situées à moins de deux heures de la capitale – gagnent du terrain.

Ce que les acheteurs veulent, c’est bien sûr plus d’espace et un grand jardin, et de bonnes vitesses à large bande sont un must absolu.

Maisons contre appartements

Traditionnellement, le marché du centre de Londres est dominé par les ventes d’appartements. Cette année, avec l’accent mis sur l’espace et l’intimité, le volume des ventes de maisons dépasse celui des appartements.

«Ici, dans le sud de Londres, la majorité de nos clients attendent des bébés – ils commencent à agrandir leur famille et recherchent des maisons plus grandes pour accueillir cela, nous nous attendons donc à une énorme traction sur le marché du logement familial», a déclaré Becky Munday, directrice générale, Agents immobiliers de Munday.

Pendant ce temps, les appartements sans espace extérieur s’avèrent être une vente très difficile. C’est une bonne nouvelle pour l’humble appartement du sous-sol, autrefois traité comme un parent pauvre.

Mais Guy Meacock, directeur de l’agence d’achat Prime Purchase, a déclaré que les choses ont changé maintenant que les acheteurs sont désespérés pour les jardins.

«Alors qu’ils étaient autrefois considérés comme un peu sombres et lugubres, le fait qu’ils aient leur propre accès et un jardin signifie qu’ils sont maintenant vraiment en train de monter», a-t-il déclaré.

Lorsque les acheteurs recherchent des appartements, Marc Schneiderman, directeur d’Arlington Residential, constate que les gros pâtés de maisons sont en disgrâce – les résidents s’inquiètent du partage des ascenseurs et autres installations communes.

Premiers acheteurs

En théorie, 2020 aurait dû être une bonne année pour les primo-accédants, avec le congé du droit de timbre et les taux d’intérêt les plus bas.

Mais le gouffre entre les salaires et les prix demeure, et le fait de rassembler le dépôt de 15 à 20% actuellement demandé par la plupart des prêteurs signifie que sept sur dix primo-accédants dans la capitale sont exclus du marché du logement, selon une étude en ligne. courtier en hypothèques Trussle.

L’année prochaine pourrait toutefois apporter un certain soulagement au département des dépôts, le Premier ministre Boris Johnson ayant promis de fournir des prêts hypothécaires à 95% pour aider davantage d’acheteurs sur l’échelle.

(Netflix)

L’effet Selling Sunset

La plupart d’entre nous étant collés à nos écrans de télévision (pas grand chose d’autre à faire), les singeries des blingues agents immobiliers de Los Angeles sur Selling Sunset se sont avérées un énorme succès.

Et la série télévisée vintage A Place in the Sun a vu ses chiffres d’audience les plus élevés depuis 12 ans au cours de l’été selon Channel 4.

Pendant ce temps, les agents du haut de gamme Sotheby’s International Realty se préparent pour leurs gros plans, sur une émission spéciale de Channel 4 sur leur travail diffusée à Noël.

Malheureusement, les téléspectateurs devront attendre le redémarrage des vestiaires de Channel 4 présenté par Davina McCall et Laurence Llewelyn-Bowen. Le tournage a été reporté lors du verrouillage de novembre.