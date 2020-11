Les prêteurs hypothécaires ont resserré leurs cordons de bourse au cours des derniers mois, en partie pour faire face à l’augmentation de la demande depuis la réouverture du marché du logement, en partie pour se prémunir contre l’incertitude économique persistante – mais cela nuit aux projets des primo-accédants.

Avant la pandémie de coronavirus, les primo-accédants étaient le secteur le plus important du marché immobilier et représentaient plus de la moitié des maisons achetées avec une hypothèque, avec plus de 350000 personnes au Royaume-Uni ayant acheté leur première maison en 2019.

Le coût d’achat d’une première maison au Royaume-Uni étant désormais de 241 000 £, le dépôt moyen national de 47 000 £ équivaut à environ 20% du prix d’achat.

Et à Londres, le premier acheteur moyen a payé un acompte stupéfiant de 109 000 £ au cours de l’année jusqu’en septembre, soit environ 23,5% du coût moyen de 464 000 £ d’une première maison dans la capitale.

Tableau: dépôts moyens des premiers acheteurs lorsqu’ils sont utilisés parallèlement à une hypothèque

Région de Londres

Dépôt moyen

East London 97000 £ Centre-est de Londres Pas assez de données Nord de Londres 170 000 £ Nord-ouest de Londres 77 000 £ Sud-est de Londres 79 000 £ Sud-ouest de Londres 117 000 £ Ouest de Londres 189 000 £ Centre-ouest de Londres 240 000 £

Source: Trussle, novembre 2020

Jusqu’en mars de cette année, les prêts hypothécaires à valeur élevée étaient largement disponibles, mais le premier verrouillage national a conduit de nombreuses banques à retirer leurs prêts à haut risque.

Maintenant, une nouvelle enquête révèle que 62 pour cent des acheteurs qui avaient prévu d’acheter leur première maison ont décidé de reporter à l’année prochaine au plus tôt.

Malgré les dépôts épargnés et ayant satisfait aux critères d’accessibilité pré-pandémique, sept acheteurs pour la première fois sur dix au Royaume-Uni se sentent désormais exclus du marché, tandis que 76% se sentent en colère, inquiets et déconcertés par les limites des prêts hypothécaires.

Le courtier en hypothèques en ligne Trussle, qui a mené l’enquête, estime que ces achats retardés par la pandémie totalisent environ 5 milliards de livres sterling de dépôts de premier acheteur retenus.

Prêts hypothécaires pour les premiers acheteurs

Depuis mars, les prêteurs hypothécaires retirent régulièrement des prêts à valeur élevée, dans certains cas en durcissant les conditions et en augmentant les taux d’intérêt pour ceux qui ont un dépôt de 10 à 15 pour cent.

«Bien qu’il soit encourageant de voir le marché immobilier rester ouvert aux affaires avec des visionnements et des évaluations restant en place pendant le deuxième verrouillage, il est décevant que les acheteurs pour la première fois aient du mal à naviguer sur le marché», déclare Miles Robinson, responsable des prêts hypothécaires chez Trussle.

«L’impact financier de la pandémie a conduit les prêteurs à recourir à un certain nombre de prêts hypothécaires à valeur élevée.»

«En date de cette semaine, il n’y a que 74 offres de prêts hypothécaires disponibles pour les candidats à un prêt hypothécaire dont la valeur du prêt est supérieure à 90%. Par comparaison, cette fois l’an dernier, il y en avait plus de 2 000 ».

Hina Bhudia, de Knight Frank Finance, déclare: «Quatre-vingt-dix pour cent des prêts hypothécaires à valeur sont pratiquement inexistants. Les acheteurs ne peuvent pas en obtenir du tout ou s’ils trouvent un prêteur de niche, ce sera au moins 3,5 à 3,7%. »

La plupart des experts pensent que la ligne dure contre les jeunes acheteurs sera reconsidérée, avec des prêts hypothécaires à valeur plus élevée sur la table, alors que le monde reviendra vers la normalité et que les prêteurs de la grande rue recommenceront à se faire concurrence.

Délais à considérer

Il est important de se rappeler que le congé du droit de timbre – où des économies fiscales allant jusqu’à 15000 £ sont proposées lors de l’achat d’une maison en Angleterre et au Pays de Galles – doit se terminer le 31 mars.

Les agents ont également signalé que les acheteurs essayant de faire leurs achats sur la ligne se retrouvant à attendre des semaines pour les étapes de base comme les recherches, les sondages sur les prêts hypothécaires et le transfert de propriété.

En règle générale, une fois que vous avez trouvé une maison à acheter, le transfert de propriété seul peut prendre de 15 à 20 semaines supplémentaires.

Comme nous sommes maintenant un peu plus de quatre mois après la fin du congé fiscal, les acheteurs devront présenter des demandes de prêt hypothécaire ce mois-ci pour se donner les meilleures chances de terminer avant la date limite.

«Dans le climat actuel, une demande de prêt hypothécaire peut prendre jusqu’à 10 semaines pour atteindre le stade de l’offre hypothécaire; un marché de l’emploi instable, un examen plus minutieux des contrôles d’accessibilité et des perturbations des capacités opérationnelles ordinaires des prêteurs contribuent chacun à ralentir l’ensemble du processus hypothécaire », déclare Brian Murphy du Mortgage Advice Bureau.

«Le congé du droit de timbre représente des économies de plusieurs milliers de livres pour la plupart des acheteurs, donc si une transaction est soudainement retardée au-delà de la date limite, cela pourrait avoir un impact significatif sur les flux de trésorerie si les acheteurs ont misé sur le non-paiement du droit de timbre.»

Additionne: Alex Greenwood n’avait pas pu économiser beaucoup en louant à Stoke Newington, mais espère maintenant acheter une maison l’année prochaine

Déménager pour économiser

Alex Greenwood, 27 ans, consultant en relations publiques, payait 700 £ par mois pour vivre dans une colocation à Stoke Newington avant la pandémie.

Il a décidé de rentrer chez lui pour épargner et espère maintenant pouvoir acheter avec un acompte de 10 pour cent si le marché hypothécaire s’est de nouveau assoupli vers la fin de l’année prochaine.

Il économise 1 500 £ par mois et vise à avoir 30 000 £ pour acheter une propriété n’importe où à Londres «sauf dans l’ouest» si et quand des prêts hypothécaires à valeur élevée reviennent.

“Le plan d’épargne que j’avais élaboré pour les 12 prochains mois est basé sur le besoin d’un dépôt de 10 pour cent, donc je suis un peu inquiet d’avoir besoin de plus, mais si je me trouve à court, cela ne me dérange pas d’attendre un peu plus longtemps.” dit Alex.

“J’aimerais idéalement acheter quelque part dans l’est de Londres, mais je suis également ouvert au sud et au nord.”