Les offres ulti-buy sur les aliments malsains seront limitées à partir d’avril 2022 dans le cadre de nouveaux plans gouvernementaux de lutte contre l’obésité.

Les offres populaires «achetez-en un, obtenez-en un gratuitement» et «trois pour deux» seront interdites dans les supermarchés dans le but d’aider la nation à perdre du poids, bien que les petits magasins soient exemptés.

Les restrictions s’appliqueront aux aliments riches en matières grasses, en sel ou en sucre, y compris les gâteaux, les chips, les boissons gazeuses, les céréales pour petit déjeuner, les pizzas et les plats cuisinés.

Aujourd’hui, les ministres fixeront également le même délai pour que les détaillants cessent d’offrir des promotions sur d’autres aliments malsains dans des endroits importants, tels que les caisses ou les entrées des magasins.

Les militants de la santé ont salué cette décision, qui interdira également les recharges gratuites de boissons gazeuses sucrées au restaurant.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que les preuves montrent que si les promotions peuvent sembler faire économiser de l’argent aux acheteurs, elles encouragent en fait les gens à acheter plus qu’ils n’en ont besoin ou qu’ils ne le souhaitent.

Une consultation de huit semaines sur les plans a été lancée lundi.

Les restrictions sur les promotions ne s’appliqueront qu’aux entreprises employant plus de 50 personnes et aux emplacements des magasins de plus de 2 000 pieds carrés.

Le DHSC a déclaré que la pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité pour le pays de perdre du poids, Covid-19 étant particulièrement mortel pour les personnes en surpoids.

Une recherche publiée en juillet par Public Health England (PHE) avait révélé qu’une obésité sévère pouvait augmenter le risque de mourir du virus jusqu’à 90%.

Mais les plans suivent le programme gouvernemental «d’aide à la restauration», qui a permis aux convives de bénéficier d’une réduction de 50 pour cent sur la nourriture et les boissons non alcoolisées afin de stimuler le secteur de l’hôtellerie.

Le président de l’association caritative Action on Sugar, le professeur Graham MacGregor, a déclaré que cette «politique importante» offrira des règles du jeu équitables aux détaillants responsables, leur permettant de promouvoir des options plus saines.

“Enfin, Downing Street agit de manière décisive avec une première étape audacieuse pour restreindre la vente de malbouffe sur les offres multi-achats et aux caisses, et en affrontant l’une des plus grandes menaces pour la santé future de la Grande-Bretagne – l’obésité infantile”, a-t-il déclaré.

Caroline Cerny, responsable de l’Obesity Health Alliance, a déclaré: «Si l’on ne met pas en lumière la malbouffe, le seul qui achète une offre gratuite que nous voyons sera sur des aliments plus sains.

«Les détaillants ne pourront pas nous inciter à acheter impulsivement des boîtes de bonbons aux entrées des supermarchés ou des tablettes de chocolat dans les magasins de vêtements.»

Helen Kirrane, responsable de la politique de Diabetes UK, a déclaré que les restrictions étaient «une étape positive pour aider les gens à travers le Royaume-Uni à faire des choix plus sains en ce qui concerne leur magasin d’alimentation».

Le gouvernement a également l’intention d’aller de l’avant avec l’interdiction des publicités de malbouffe diffusées à la télévision avant 21 heures.

L’approche interventionniste est un revirement pour le Premier ministre Boris Johnson, qui a été un opposant virulent aux soi-disant «taxes pour le péché» et à la «nounou» perçue par l’État.