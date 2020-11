Actif dans WhatsApp Les messages qui s’autodétruisent! | .

L’une des applications que nous utilisons le plus aujourd’hui tout au long de la journée et une partie de la nuit est peut-être précisément WhatsAppDans chacune des mises à jour qu’ils ont apportées à l’application, les utilisateurs sont de plus en plus surpris, l’un des plus récents étant les messages qui s’autodétruisent, heureusement vous pouvez maintenant activer cette nouvelle astuce.

Sans aucun doute, en maintenant un certain degré de confidentialité ou de mysticisme, nos conversations sont devenues chaque jour plus populaires parmi les utilisateurs, en même temps que les technologies progressent, les créateurs de contenu et d’outils qui facilitent l’utilisation de nos applications font de même.

Grâce à ces avancées technologiques, nous pouvons éviter de supprimer du contenu qui, lorsque votre appareil mobile vous avertit qu’il a une mémoire pleine, vous commencez immédiatement à supprimer des conversations, des images et même des vidéos, avec cette nouvelle astuce, vous pouvez limiter l’élimination du contenu que vous avez sur votre téléphone portable.

Grâce aux outils lancés par différentes entreprises, nous avons la possibilité de gérer l’application WhatsApp de manière beaucoup plus simple et plus pratique, elles ont même apporté des améliorations avec lesquelles il est encore plus agréable de l’utiliser.

Heureusement, cette nouvelle fonctionnalité provient directement de l’application WhatsAppÀ certaines occasions, vous avez sûrement dû supprimer des conversations interminables sur votre téléphone, à cause de cela, vous serez sûrement intéressé à connaître cette nouvelle astuce.

Heureusement, si vous activez ce type de message, vous pourrez le faire spécifiquement pour certaines discussions ou groupes spécifiques, ceux-ci seront automatiquement supprimés sept jours après leur envoi, même s’il convient de préciser que dans les groupes WhatsApp, la personne en charge de cette action est précisément l’administrateur ou les administrateurs, qui peuvent les activer ou les désactiver.

Pour les activer, vous devez ouvrir le Chat WhatsApp touchez le nom du contact ou du groupe dont vous souhaitez supprimer ces types de messages, puis vous devez sélectionner les messages temporaires, appuyez sur continuer et mettez “activé” pour les désactiver. Vous devrez faire de même.

CARACTÉRISTIQUES DE CES MESSAGES

Si vous citez un message temporaire, il ne disparaîtra pas. Si vous n’ouvrez pas WhatsApp pendant sept jours, les messages disparaîtront mais les notifications qui apparaissent sur l’écran de votre téléphone continueront de s’afficher. Dans le cas où vous effectuez une sauvegarde avant leur apparition, ils seront également enregistrés une fois que vous aurez effectué une restauration de la sauvegarde, ils seront supprimés.

Sûrement à un moment de votre vie, il est quelque peu inconfortable pour vous de devoir effacer la conversation après la conversation, bien que nous acceptions que plusieurs fois maintiennent des conversations pendant longtemps, cela nous aide beaucoup car parce que parfois nous trouvons certains contenus dont nous avons besoin et ce n’est que dans le Précisément des conversations anciennes, bien que la plupart de ce type de conversation soit inutile WhatsApp vous offre cette option pour que vous puissiez l’utiliser ou non.

Il ne fait aucun doute que grâce à la technologie à chaque fois, nous avons la possibilité de parler et d’économiser de l’espace sur notre téléphone.

En plus de cette nouvelle astuce à chaque occasion, WhatsApp lance une nouvelle mise à jour et s’améliore comme nous pouvons le voir avec WhatsApp Web, où vous pouvez profiter de vos conversations sur votre ordinateur, vous vous en souviendrez peut-être pour Messenger.

Une autre fonctionnalité qui a attiré beaucoup d’attention parmi ces nouvelles mises à jour est une option WhatsApp de nuit, qui est plus facile et plus pratique à utiliser pour les noctambules car elle ne fait pas trop mal aux yeux.

L’un des trucs les plus récents à sortir ou des outils à utiliser dans l’application est le fait que vous pouvez envoyer des audios avec une voix de super-héros, ce qui est vraiment choquant, surtout parce que des millions de personnes l’utilisent sûrement en ce moment.

