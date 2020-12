Actrice Selena: La série craint les conséquences de son personnage | .

La nouvelle série qui aborde la vie de Selena Quintanilla, “Selena: The Series” a provoqué une grande polémique et maintenant, apparemment, c’est aussi un sujet qui a suscité l’inquiétude chez l’une de ses collaboratrices, Natasha Perez, qui a révélé les sentiments qu’elle a à jouer ce rôle.

Natasha sera l’actrice chargée de donner vie à Yolanda Saldivar, la femme menacée de poursuites après avoir été reconnue coupable d’avoir tué la «reine du Tex Mex».

Une belle opportunité se présente pour l’artiste Natasha Perez Dans cette nouvelle production, cependant, elle a révélé dans une interview que cela s’accompagnait d’une grande peur de la part d’elle et du personnel.

A n’en pas douter, ce projet se traduira par toute une combinaison d’émotions conflictuelles et encore plus de la part du public qui revivra le parcours de la «diva de la musique» vers le succès et d’autre part, l’énorme malheur qui la mènera à perdre la vie. ajouté à l’indignation de millions de personnes contre la femme condamnée.

Saldivar était la présidente du fan club de la chanteuse, elle était son bras droit, elle soutenait l’administration des autres entreprises de la chanteuse, un magasin de vêtements où Selena exploitait son talent de créatrice de mode.

Yolanda a été reconnue coupable après avoir déchargé une arme contre l’interprète de “Comme la fleur“à la sortie d’une chambre d’hôtel à Corpus Christi.

Cela fait 25 ans que Selena Quintanilla reste dans la mémoire de tous ses admirateurs, tout comme le rejet constant de l’auteur de son funeste malheur.

Cette raison conduit inévitablement Natasha à ressentir une certaine peur, même si elle réitère qu’elle était attirée par le personnage, qu’elle connaît le fond et que la vraie Yolanda Saldívar fait l’objet d’innombrables polémiques et même la cible d’avertissements forts si elle devait se libérer.

Cela semblait fascinant du point de vue d’un acteur, d’analyser ce que quelqu’un comme ça lui a traversé », a-t-il détaillé dans une conférence qu’il a donnée à Entertaiment Weekly.

L’artiste vénézuélienne partage qu’il s’agit d’une belle opportunité dans sa carrière, en même temps qu’elle est consciente que «la ferveur des adeptes de Selena peut être excessive».

Je me souviens avoir travaillé avec le réalisateur sur la scène et il m’a demandé ce que je ressentais. Je lui ai dit que je me sentais en conflit. L’actrice en moi est fascinée par le parcours d’un personnage complexe, mais l’humain en moi a toutes sortes de sentiments. L’actrice en moi s’inquiète également pour sa sécurité.

“Il a peur que quelque chose puisse lui arriver”

Beaucoup de gens prennent cela très au sérieux et pensent que c’est réel, et dans ce cas, le personnage est réel mais ce n’est pas moi. Je ne suis pas elle », expliqua-t-il.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que Natasha Perez fait ses débuts devant les caméras, elle s’est auparavant aventurée en tant qu’actrice, théâtre et doublage, chanteuse, ainsi qu’animatrice et productrice d’une émission de radio en Californie, où elle s’est fait connaître.

Cette année, il collabore au casting de “Selena: La Serie”, une production du service de streaming, qui sortira le 4 décembre à l’aube.

Au cours du développement de son rôle, Natasha “a envisagé à un moment donné de rencontrer Yolanda Saldívar elle-même, a-t-elle souligné, afin de mieux comprendre ses gestes et sa façon de parler,” mais finalement elle a décidé de ne pas le faire comme elle le pensait, ce cela pourrait être inapproprié, a-t-il avoué.

La première collaboration de Pérez remonte à 2004 avec la série The District où elle participe à deux épisodes en tant qu’actrice invitée, la même année, elle obtient un rôle supplémentaire dans Spanglish d’Adam Sandler et Paz Vega.

Il était scénariste, en 2010 avec le court April’s Heart sur la vie compliquée et les aventures d’un adolescent timide et renfermé au lycée.

Au cinéma, des productions comme “La Joven del Agua” en 2006 et “Baja” en 2018 intègrent leur temps sur grand écran de la même manière à la télévision en apparaissant dans deux croquis du programme Jimmy Kimmel Live! (2013-2014).