conférence de presse Angleterre – LIVE!

Gareth Southgate parlera aux médias cet après-midi avant le match de qualification crucial de la Ligue des Nations dimanche contre la Belgique, avec Declan Rice le rejoignant.

À l’ordre du jour figureront les dernières nouvelles de l’équipe, Marcus Rashford se retirant de l’équipe et Conor Coady s’auto-isolant après une alerte au coronavirus suite aux retraits précédents de James Ward-Prowse et Trent Alexander-Arnold pour blessure.

L’Angleterre a utilisé la confortable victoire de jeudi sur l’Irlande comme une chance d’expérimenter et des joueurs comme Jack Grealish, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont donné à Southgate de nombreuses décisions à prendre pour le onze de départ de dimanche après avoir impressionné à Wembley.

Des joueurs comme Raheem Sterling et Harry Kane devraient affronter l’équipe la mieux classée au monde, mais Southgate pourrait donner d’autres indices cet après-midi.

Standard Sport comprend qu’il est peu probable que la Fédération de football nomme un ancien joueur comme nouveau président, après la démission de Greg Clarke en disgrâce plus tôt cette semaine.

Southgate est susceptible de répondre à des questions sur le successeur possible de Clarke, car il était en avance sur la victoire de l’Irlande.

Suivez la conférence de presse ci-dessous à partir de 12h45 GMT.

Mises à jour en direct

Parlé trop tôt …

Gareth Southgate devait commencer à parler d’une minute à l’autre, mais la conférence de presse a été repoussée de 15 minutes. Nous vous apporterons tout ce qu’il a à dire à partir de 12h45.

Southgate doit bientôt

Gareth Southgate devrait s’adresser aux médias d’une minute à l’autre, avec le patron anglais rejoint par Declan Rice de West Ham.

Grealish veut continuer le spectacle

Jack Grealish a de nouveau impressionné contre l’Irlande cette semaine, avec la clameur pour lui d’avoir une chance dans des matchs compétitifs continuant de croître.

Ayant débuté deux matches amicaux jusqu’à présent, Grealish a désespérément besoin de se lancer dans un match de la Ligue des Nations.

(POOL / . via .)

“Je veux jouer autant que possible – tout ce que j’ai à faire est d’essayer d’impressionner le manager autant que je peux”, a-t-il déclaré.

“J’adore ça là-bas. Qu’est-ce que ne pas aimer dans le fait de jouer pour votre pays? Je vais continuer à jouer. Je veux jouer dans ces matchs compétitifs pour mon pays et j’espère pouvoir le faire.

“Depuis que je suis ici, le manager a été brillant avec moi, me parlant et me disant ce qu’il voulait que je fasse.”

Calvert-Lewin souhaite s’associer à Kane

Gareth Southgate est sur le point de faire des changements importants contre la Belgique demain, Harry Kane et Raheem Sterling revenant après avoir raté la victoire de jeudi.

Marcus Rashford étant blessé, il reste à savoir qui composera les trois premiers. Jadon Sancho est un bon pari, mais après avoir eu une courte période aux côtés de Kane dans les trois premiers contre le Danemark le mois dernier, Calvert-Lewin pense que cela peut fonctionner dès le départ.

“Nous ne l’avons pas encore essayé”, a déclaré Calvert-Lewin. “Nous avons joué pendant 30 minutes contre le Danemark alors que nous poursuivions le match. Nous avons tous les deux joué là-haut et nous avons joué un peu plus directement.

“Mais c’est un joueur de premier plan et je suis sûr que nous pouvons être compatibles.”

Southgate: le décès de Kane a toujours été exceptionnel

Le capitaine anglais Harry Kane est prêt pour son demi-siècle de casquettes demain.

L’attaquant de Tottenham est dans une riche veine de forme, ses passes décisives attirant peut-être plus d’attention que son but cette saison.

Kane plonger profondément et lancer Heung-min Son en cours d’exécution est devenu un geste efficace pour les Spurs, mais Southgate dit que c’est un trait qu’il a toujours eu.

“Je sais qu’il semble y avoir plus d’emphase ou plus de projecteurs sur cette partie de son jeu maintenant, mais il l’a définitivement toujours eu”, a déclaré Southgate. “Il est aussi bon fournisseur et aussi bon passeur qu’il est un finisseur et il l’est. , bien sûr, un finisseur exceptionnel. J’espère qu’il obtiendra cette 50e sélection dimanche, car cela signifierait que nous aurions traversé encore quelques jours sans perdre un autre joueur.

Richards: Bellingham fait ses débuts brillants pour l’Angleterre

Jude Bellingham est devenu le troisième plus jeune joueur à représenter l’Angleterre au niveau senior plus tôt cette semaine lorsqu’il a été présenté hors du banc pour ses débuts.

Et Micah Richards dit que l’implication du joueur de 17 ans, qui joue maintenant aux côtés de Jadon Sancho au Borussia Dortmund, est une chose fantastique pour l’équipe de Gareth Southgate.

«C’est un moment de fierté pour lui», a déclaré Richards dans le Daily Mail. “Mais c’est aussi un moment de fierté pour le football anglais. Regardez les joueurs qui étaient sur ce terrain et ensuite il arrive aussi. Il n’est pas dans un club de Premier League de milieu de table. Il est allé au Borussia Dortmund, l’un des plus des équipes excitantes en Europe, et le voir avoir sa chance est tout simplement fantastique. J’étais en pleine effervescence pour lui. “

Sancho pas distrait

Après un début de saison saccadé, Jadon Sancho a inscrit son premier but en Angleterre en plus d’un an contre l’Irlande jeudi soir.

L’homme du Borussia Dortmund était une cible de choix pour Manchester United cet été, bien que d’intenses spéculations n’aient abouti à rien et que l’ailier reste en Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé si les spéculations sur les transferts cet été avaient eu un impact sur sa forme, Sancho a répondu à ITV: “Non, je ne pense pas.”

“J’ai l’impression que chaque joueur a un petit creux dans sa carrière et je le vis en ce moment.

“C’est comme ça que je rebondis et je suis juste heureux d’avoir des managers qui ont confiance en moi et continuent de me lancer.”

Retombées de Covid

Après que Conor Coady se soit retiré de l’équipe après avoir appris qu’il était un contact étroit avec quelqu’un qui avait été testé positif au virus, l’Angleterre a été frappée par une autre peur lorsque l’Irlandais Alan Browne, qui a joué 90 minutes à Wembley jeudi, a été testé positif hier matin.

Le camp d’Angleterre est convaincu que rien ne changera en termes de préparation avant le match de demain et l’équipe et le personnel ont tous été testés hier matin. On demandera certainement à Southgate sa réaction face à ses joueurs face à un joueur qui a obtenu un résultat positif quelques heures plus tard.

Bienvenue!

Bonjour et bienvenue à la couverture LIVE d’Evening Standard des qualifications de la Ligue des Nations entre la Belgique et l’Angleterre.

À partir de 12h30, Gareth Southgate s’adressera aux médias pour prévisualiser le jeu. Restez avec nous pour une couverture dédiée.