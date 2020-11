Danielle Busby est sortie de l’hôpital selon son mari Adam Busby après avoir dû être transportée d’urgence aux urgences. Les événements se sont déroulés le 15 novembre après qu’Adam a révélé pour la première fois qu’ils étaient aux urgences. Un fan de Outdaughtered a demandé si Busby avait compris ce qui la harcelait dans un message récent de lui et quelle était la source de la visite. Adam a répondu au fan qu’ils «attendaient toujours» les tests à effectuer. Le 19 novembre, le message d’Adam l’a vu partager un moment au cours duquel il a pu photographier un événement à Graeson Bee Boutique de Danielle, «J’adore voir [Danielle] faire ce qu’elle aime.

Adam, qui a récemment été dans une controverse, a d’abord partagé ce qui se passait le 15 novembre. «C’est fou à quelle vitesse votre journée peut tourner … si vous le voulez, dites une prière pour [Danielle]», A-t-il écrit sur Instagram. Le père de six enfants a expliqué que sa femme subissait des tests de «sensations alarmantes dans ses bras et ses jambes». D’après son récit, il semblait que la douleur soit venue rapidement. La visite à l’hôpital, qui a été une chose beaucoup trop courante pour Danielle au fil des ans, ne semblait cependant pas trop fatigante, car Adam a posté une photo avec Danielle de retour à la maison quelques jours plus tard. Les tests n’ont cependant pas apporté beaucoup de précisions, car Adam a dit qu’ils devront aller voir un spécialiste car ils “n’ont pas obtenu beaucoup de réponses.”

Depuis sa sortie de l’hôpital, le couple s’est rapidement remis sur pied. Il y a deux jours, Adam et Danielle sont allés avec quelques autres couples au Pier 6 Seafood et Oyster House dans la région de Houston. Sur sa page, Danielle a également montré sa bonne humeur en emmenant ses six filles au petit-déjeuner pour visiter la «Fée des prunes de sucre» et prendre Casse-Noisette. «Je n’arrive toujours pas à croire que ces six filles sont à moi», a-t-elle commencé son message. «Je n’ai jamais été une fille girly en grandissant mais maintenant que je suis une #girlmom, j’aime tout ce qui est girly!»

Adam et Danielle se sont mariés en 2006 et ont livré des quintuplés en avril 2015. Auparavant, ils ont accueilli leur fille aînée en 2011. TLC a ensuite suivi la vie de la famille à partir de 2016. Une émission populaire sur le réseau, Outdaughtered a continué à se retrouve renouvelé car il vient de sortir sa septième saison en juin.