L’homme photographié mercredi portant le lutrin de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi hors du Capitole des États-Unis a été identifié et arrêté. Adam Johnson, 36 ans, a été arrêté vendredi par la police à Parrish, dans le comté de Manatee, en Floride, selon un rapport de Newsweek. Il est toujours en prison sur mandat du Marshall américain.

Johnson a été identifié par le journal local, The Bradenton Herald, après qu’une photo de lui souriant dans le bâtiment du Capitole américain détruit est devenue virale. Dans celui-ci, il portait le lutrin du Président par-dessus son épaule aux côtés d’autres pillards et émeutiers. Comme les autres, Johnson a pu en quelque sorte s’éloigner librement des lieux, mais la police l’a finalement rattrapé vendredi soir et l’a réservé dans une prison du comté de Pinellas vers 21 h HE. On ne sait pas quelles accusations il pourrait faire face.

(Photo: Win McNamee / .)

Les journalistes locaux ont découvert que Johnson était marié à un médecin à Flordia et qu’il avait cinq enfants. Les archives locales montrent que Johnson est un électeur inscrit, mais n’a aucune affiliation à un parti, et qu’avant l’élection présidentielle de 2020, la dernière fois qu’il a voté, c’était en 2004.

Johnson a peut-être été surpris avec l’aide d’informateurs à la maison, qui l’ont reconnu aux nouvelles. Allan Mestel a déclaré à la chaîne WFLA News Channel 8 qu’il connaissait Johnson et qu’il avait utilisé la ligne de renseignements du FBI pour signaler son identité.

“Je me suis senti un peu dissocié pendant une minute. C’était presque comme, c’était surréaliste. Je veux dire que c’était surréaliste. Je n’ai pas été surpris, mais j’ai été choqué”, a déclaré Mestel. “Je ne pouvais pas y croire, le fait que je reconnaisse quelqu’un de notre ville natale, c’était, j’étais abasourdi.”

Le FBI s’appuie fortement sur ces conseils de la part de civils alors même que des questions continuent de circuler sur les raisons pour lesquelles ces émeutiers ont été autorisés à quitter la capitale du pays sans conséquences. Vendredi, le bureau aurait arrêté 82 personnes au total. Le directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à Washington, Steven D’Antuono, a déclaré aux journalistes que d’autres arrestations arriveraient bientôt.

“Juste parce que vous avez quitté la région de DC, vous pouvez toujours vous attendre à un coup à la porte si nous découvrons que vous faisiez partie de l’activité criminelle au Capitole”, a déclaré D’Antuono.

Les émeutiers ont été stimulés par le discours du président Donald Trump lors d’un rassemblement juste avant, et ont cru qu’ils agissaient sur ses instructions directes. Certains auraient eu l’intention de trouver et d’exécuter d’autres dirigeants comme le vice-président de Pelosi, Mike Pence. Ils ont également compromis des actifs et des informations que l’on croyait sécurisés. Les implications du renseignement international sont toujours en cours de résolution.