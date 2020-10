L’ancien patineur artistique olympique Adam Rippon n’a pas concouru depuis sa retraite en 2018, mais il revient sur la glace d’une manière différente. Il développe une nouvelle série comique pour NBC. Rippon présentera le monde du patinage artistique sous un angle très différent.

Selon Variety, Rippon développe une série comique de patinage artistique pour NBC. Le spectacle se déroulera «dans le monde décalé» du patinage artistique pour adultes. La série s’attaquera aux “ambitions surdimensionnées, au talent décevant et au cœur sans bornes” alors qu’une patineuse artistique se bat contre sa famille, ses genoux défaillants et ses concurrents. Rippon et Susan Kittenplan ont créé la série et développé l’histoire ensemble. Ils serviront tous les deux de producteurs exécutifs.

Billy Finnegan (Bad Teacher, Grace et Frankie) est également co-créateur du projet sans titre. Il écrira le scénario tout en servant également de producteur exécutif. 20th Television produira la série.

Ancien membre de l’équipe de patinage des États-Unis, Rippon a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud. Il a ensuite participé à une autre compétition lors de la saison 26 de Dancing With the Stars sur ABC. Rippon s’est associé à la pro de la danse Jenna Johnson et a remporté le concours.

Après sa retraite, Rippon a embrassé le monde de la télévision, ainsi qu’une autre plateforme de streaming. Il s’est associé à Quibi pour This Day in Useless Celebrity History. Le but de l’émission était pour Rippon de célébrer les moments les plus uniques de l’histoire des célébrités en morceaux.

Quibi a publié huit épisodes de l’émission de Rippon, qui le présentent dans de nombreuses tenues et scénarios. Un exemple spécifique a été la célébration du cinquième anniversaire de Rihanna en tête d’affiche du Met Gala. Pour vraiment capturer l’essence du chanteur, Rippon a cousu deux édredons queen ensemble et les a portés comme une robe. Il s’est ensuite dirigé vers le gala du Met en portant un diadème.

“Il y a tellement de bons moments parmi lesquels choisir, et je serai là pour le décomposer pour les téléspectateurs de Quibi et leur rappeler tout le drame que nous avons vécu ensemble”, a déclaré Rippon dans un communiqué avant la sortie de l’émission, par Variété. Le point de vente a expliqué que chaque épisode de l’émission coïnciderait avec la date du calendrier à laquelle un événement spécifique a eu lieu. Que ce soit le dernier épisode de Friends ou Harry Styles en solo, Rippon couvrait plusieurs sujets.

Alors que Quibi a adopté des épisodes plus courts afin de fournir aux fans de streaming une variété de contenus, le service n’a pas rencontré de succès. Il s’arrêtera six mois après son lancement, ce qui mettra fin à This Day in Useless Celebrity History et à plusieurs autres séries. Quibi se terminera «vers» le 1er décembre.