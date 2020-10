La production est en cours pour un nouveau film Netflix dirigé par Adam Sandler sur le basket-ball, Hustle. Des spectateurs aux yeux d’aigle l’ont récemment repéré en train de filmer des scènes avec la co-star Queen Latifah à Philadelphie. Les deux ont fait une promenade et parlé pendant les heures du soir et ont marqué leur première collaboration sur un projet.

Selon MSN, les deux jouent un couple mari et femme. Ils se sont tenus la main tout au long de la scène, mais ils ont également observé les consignes de santé et de sécurité lors de la production de la soirée. Les deux acteurs portaient des masques faciaux entre les sets, ce qui a causé quelques problèmes mineurs avec leur maquillage. Un assistant a été aperçu en train de retoucher le visage de Sandler après avoir retiré son masque.

Adam Sandler et Queen Latifah ont l’air confortable alors qu’ils tournent des scènes jouant mari et femme pour le nouveau drame de basket-ball Netflix Hustle https://t.co/Lbw0CpZ7Ul – Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 17 octobre 2020

Hustle raconte l’histoire d’un dépisteur de basket-ball (Sandler) qui découvre une perspective «à ne pas manquer». Le joueur est situé à l’extérieur des États-Unis, alors Sandler l’amène dans le pays et commence à le préparer pour la NBA. Latifah joue la femme de Sandler dans le film. Netflix a initialement acquis les droits du film et l’a ensuite présenté à Sandler. Maintenant, le célèbre fan de basket-ball mettra à nouveau la NBA au centre de ses préoccupations, suivant les talons d’Uncut Gems.

En plus des scènes nocturnes à Philly, Hustle emmènera l’équipe de production dans un lycée local. Sandler et ses co-stars tourneront des scènes au gymnase de la Coatesville High School à partir du 26 octobre. La société de production sera en possession des lieux jusqu’au début novembre. Selon Lancaster Online, l’école recevra une solide compensation pour avoir laissé la société de production utiliser le gymnase. Le contrat comprend un nouveau tableau de bord et 81 170 $.

La star des Los Angeles Lakers et champion de la NBA LeBron James produit le film aux côtés de Sandler. Jeremiah Zager, originaire du sud de Philadelphie, dirige Hustle. Le prochain drame de basket-ball fait partie d’un contrat de 275 millions de dollars en quatre films que Sandler a signé avec Netflix en janvier.

«Que vous le connaissiez sous le nom de Sandman, le Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz ou simplement Adam, une chose est claire: nos membres ne peuvent pas en avoir assez de lui», a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix. “Ils adorent ses histoires et son humour, comme nous l’avons vu avec Murder Mystery. Je ne pourrais donc pas être plus enthousiaste à l’idée d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe Happy Madison et de faire plus de rires dans le monde.”