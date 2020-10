Adam Sandler présente aujourd’hui le film “Hubie Halloween” sur Netflix | AP

Le film de “Hubie Halloween“met en vedette le célèbre acteur et réalisateur Adam Sandler, Julie Bowen, Steve Buscemi et Kevin James et a été créée le 7 octobre sur la plateforme Netflix.

Adam Sandler a choisi de changer un peu le cours de ses films et maintenant pour ce mois spécial que des millions de personnes adorent, il a décidé de mélanger la comédie avec la date de Halloween.

Le nouveau film d’Adam Sandler “Hubie Halloween” est maintenant disponible sur la plate-forme Netflix, le classant comme un genre de t3rror mais avec un soupçon de la comédie.

Ce film Netflix est sur Hubie Dubois qui est joué par Adam Sandler, qui est un bénévole communautaire, mais en même temps est un homme très excentrique.

Malgré ses coutumes logées dans la ville de Salem, sa ville natale où se déroule la légendaire fête d’Halloween, Hubie Dubois est la moquerie des enfants et des adultes.

Cependant, cette année, quelque chose de très étrange va se passer et la nuit d’Halloween sera plus effrayante que jamais et tout dépend de Hubie pour sauver cette nuit tant attendue et gagner ainsi le respect de son entourage.

Ce film de comédie prétend être une très bonne option à apprécier en famille et a été réalisé par Steven Brill, tandis qu’Adam Sandler lui-même, en collaboration avec Tim Herlihy, était en charge du scénario.

Jusqu’à présent, on pense que le film peut se positionner parmi les 10 productions les plus vues de ce week-end sur le célèbre service de streaming.

Il est à noter qu’Adam Sandler dédie “Hubie Halloween” à l’acteur raté Cameron Boyce, qui devait jouer dans le film, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a perdu la vie le 6 juillet 2019.

Cependant, la marque qu’il a laissée sur des gens comme son père, son ami Dove Cameron ou Adam Sandler les fait se souvenir de lui tous les jours et c’est ce que l’acteur a fait à plusieurs reprises.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Adam Sandler a expliqué qu’il avait dédié le film “Hubie’s Halloween”, qui sortira en 2020, à Boyce et cette décision a été prise car Cameron a perdu la vie quelques jours avant le tournage dudit film.

Ce gamin était un super gamin. Sa famille est incroyable. Il aimait la vie. Cameron était toujours heureux, rien de négatif ne sortait de sa bouche, jamais », a-t-il commencé par dire.

En revanche, il a été annoncé il y a quelques jours qu’Adam Sandler serait nominé pour un Oscar avec un film Netflix.

Et il ne fait aucun doute que Sandler est l’un des acteurs que les gens aiment le plus regarder son travail, cependant, il y en a d’autres qui détestent chaque fois qu’il sort un nouveau film.

Et quand Adam a découvert que sa performance dans “Uncut Gems” faisait de lui un prétendant possible aux Oscars, l’acteur a menacé que s’il ne gagnait pas, il jouerait si mal dans un film que l’Académie ne regretterait pas l’ayant nommé.

Bien sûr, à l’époque, Sandler plaisantait et beaucoup de gens ont jugé injuste que l’acteur ne soit même pas nominé pour sa performance impressionnante.

Jusqu’à présent, on ignore complètement ce que pourrait être ce nouveau film qui pourrait gagner ou être nominé pour un Oscar, mais voir tout ce que l’acteur peut faire avec ses performances en surprendra sûrement plus d’un.

Cependant, il se peut que le film dont ils parlent soit cette nouvelle production sur laquelle je choisis de me concentrer pour Halloween, ou peut-être que je sortirai encore quelques films dans le reste de l’année.

Cela peut vous intéresser: Dans les vues Adam Sandler pour donner vie au méchant Penguin de Batman