On se souvient de Conchata Ferrell comme d’une “grande dame” qui manquera “terriblement” à Adam Sandler, qui a travaillé avec l’actrice bien-aimée de Two and a Half Men sur le film de 2002 M. Deeds avant sa mort lundi à l’âge de 77 ans. Peu de temps après l’annonce du décès de Ferrell, qui était surtout connue pour son rôle de Berta dans la comédie CBS, des complications qu’elle avait subies à la suite d’un arrêt cardiaque, Sandler s’est adressée à Twitter pour partager ses condoléances à sa famille.

Louant son personnage et exprimant à quel point elle nous manquera, Sandler a inclus une photo de Ferrell dans le rôle de Jan dans M. Deeds. Ferrell est décédée paisiblement entourée de sa famille et de ses amis, a rapporté Deadline mardi, après une année remplie de problèmes de santé, notamment une infection rénale en décembre 2019 et une crise cardiaque plus tôt cette année.

DÉCHIRURE. Grande dame. Va terriblement manquer. Désolé pour sa famille. pic.twitter.com/6Y9oMdLXOP – Adam Sandler (@AdamSandler) 13 octobre 2020

Ferrell a été ouverte au sujet de ses problèmes de santé, disant à TMZ en février qu’elle avait été hospitalisée en décembre alors qu’elle était en vacances à Charleston, en Virginie-Occidentale, après avoir contracté une infection rénale qui l’avait placée dans l’unité de soins intensifs pendant plusieurs semaines avant de pouvoir rentrer. à la maison en janvier, où elle a retrouvé la capacité de marcher. En mai, Ferrell a pris une autre mauvaise tournure, lorsqu’elle a subi un arrêt cardiaque de 10 minutes, a déclaré son mari Arnie Anderson à l’époque. Quatre semaines à l’USI ont permis à Ferrell d’être transférée dans un établissement de soins de longue durée, où elle a été placée dans une unité respiratoire et dialysée.

À la suite de la mort de Ferrell, ses anciennes co-stars de Two and a Half Men ont rendu hommage au chaleureux et authentique Ferrell. Jon Cryer a partagé sur Twitter après son décès: «C’était une belle humaine. L’extérieur bourru de Berta était une invention des écrivains. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses véritables forces. Je pleure pour la femme qui me manquera, et la joie elle en a amené tellement. ” Charlie Sheen a ajouté sur ses propres réseaux sociaux que Ferrell était un “amoureux absolu, un pro accompli, un véritable ami” et quelqu’un dont la mort avait été une “perte choquante et douloureuse”. L’un des co-créateurs de la série, Lee Aronsohn, a partagé une jolie photo du tournage, envoyant l’amour au mari de Ferrell, qui, selon lui, était “toujours” à ses côtés.