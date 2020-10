Cameron Boyce reçoit un hommage spécial au générique du nouveau film Netflix Hubie Halloween, produit par la bannière de production d’Adam Sandler Happy Madison Productions, après la mort tragique de l’acteur de Grown Ups and Grown Ups 2 à seulement 20 ans après avoir subi une crise d’épilepsie en juillet 2019.

La nouvelle photo de Sandler présente une photo de son ancienne co-star dans le générique de fin avec un message sincère sur la carte de titre. «À la mémoire de Cameron Boyce. Parti trop tôt et l’un des enfants les plus gentils, les plus cool, les plus drôles et les plus talentueux que nous ayons connus.

Après avoir décrit le fils de Sandler dans les films Grown Ups, la mort de Boyce a frappé durement le comédien. “Trop jeune. Trop gentil. Trop drôle. Juste le gamin le plus gentil, le plus talentueux et le plus décent du monde. J’ai adoré cet enfant. Il se souciait tellement de sa famille. Il se souciait tellement du monde. Merci, Cameron, pour tout ce que vous avez donné à nous », a-t-il écrit sur Instagram après le décès de Boyce.

Boyce a été honoré par un autre collègue plus tôt cette semaine lorsque la co-star de Jessie, Skai Jackson, a dédié sa danse lundi au jeune homme qu’elle considérait comme un grand frère pendant leur séjour à Disney. L’actrice, 18 ans, a déclaré après sa performance que Boyce “m’a appris tellement, même des petites choses comme être une personne gentille, être motivée [and] voulant faire plus d’efforts “, ajoutant à l’animatrice Tyra Banks qu’elle espérait que la danse le rendrait fier.” C’était quelqu’un qui était vraiment important pour moi et il fait partie de la raison pour laquelle j’ai fait le spectacle “, dit-elle avec émotion.

Les parents de Cameron, Libby et Victor Boyce, ont déclaré sur People (the TV Show!) Après la danse qu’ils avaient été touchés par le geste. “Pour Skai, avoir l’opportunité de partager son amour de Cameron de cette manière était vraiment spécial et touchant”, a déclaré Libby à propos de l’hommage. “Elle était magnifique,” répondit Victor. “Je la connais depuis qu’elle a 7 ans et elle a toujours été talentueuse. Et maintenant, en tant que jeune femme, elle a vraiment projeté la grâce, et c’était juste du cœur.”

Après sa mort, Victor et Libby ont formé la Fondation Cameron Boyce, qui vise à fournir «aux jeunes des débouchés artistiques et créatifs comme alternatives à la violence et à la négativité et utilise les ressources et la philanthropie pour un changement positif dans le monde» ainsi qu’à sensibiliser à l’épilepsie.