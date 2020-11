UNE

ddison Lee a révélé que ses réservations doivent offrir la dernière technologie de localisation et de dépôt de précision.

L’intégration par la société de location privée des services de géolocalisation what3words – qui sont couramment utilisés par la police métropolitaine et d’autres services d’urgence – le verra devenir le premier du secteur à offrir cette fonctionnalité.

La technologie What3words fonctionne en divisant les zones en carrés précis de trois mètres avec une référence unique de trois mots. Si un utilisateur souhaite guider un chauffeur directement vers lui, il lui suffira de saisir ces trois mots et ils arriveront directement à l’emplacement de l’utilisateur.

La technologie sera disponible sur toutes les réservations par téléphone, sur le Web et sur les applications, et permettra aux clients de réserver des points de dépôt spécifiques sur des sites, tels qu’une certaine entrée d’une aile d’hôpital ou une entrée de livraison.

Cela permettra également aux chauffeurs de la société de localiser rapidement les adresses et les points de prise en charge les plus difficiles à trouver à Londres, ce qui permettra des déplacements plus sûrs tard le soir et tôt le matin.

La société a déclaré qu’elle avait décidé d’intégrer la technologie après que des recherches aient montré que seulement 34% des codes postaux britanniques dirigent réellement les conducteurs vers la porte d’entrée, la majorité n’identifiant qu’un bâtiment, une rue ou, dans certains cas, une zone générale.

Liam Griffin, PDG d’Addison Lee, a déclaré: “Notre partenariat avec what3words nous donnera la précision supplémentaire pour acheminer nos clients et nos livraisons au bon endroit.”

Les rivaux basés sur des applications, notamment Uber et Bolt, offrent également des largages de précision.