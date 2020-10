Adele peut désormais ajouter la comédie à sa longue liste de talents. Le gagnant d’un Grammy âgé de 32 ans a présenté «Saturday Night Live» ce week-end. «Bonjour, c’est moi», a-t-il commencé en disant dans son monologue d’ouverture, faisant référence à son hit de 2015 «Hello».

«OMG, je suis absolument ravi d’accueillir enfin ce spectacle. Non seulement j’aime cette émission, mais c’est celle qui a brisé ma carrière en Amérique il y a 12 ans. J’étais l’invitée musicale en 2008 lorsque Sarah Palin est apparue avec Tina Fey, donc évidemment quelques millions de personnes se sont connectées pour le voir. Et bien, le reste appartient à l’histoire », a déclaré Adele aux caméras.

L’artiste est apparu pour la première fois sur SNL avant l’élection présidentielle de 2008 en tant qu’invité musical aux côtés de l’animateur Josh Brolin. En novembre 2015, elle est revenue dans la série pour jouer lors d’un épisode animé par Matthew McConaughey.

Elle a également expliqué pourquoi elle n’était pas l’invitée musicale et a confirmé un nouvel album. «’Pourquoi n’est-elle pas l’invitée musicale?’ Il y a plusieurs raisons. Mon album n’est pas terminé et j’ai aussi trop peur pour faire les deux. Je préfère porter des perruques et c’est tout à moi, au fait », dit Adele en touchant ses cheveux.

De plus, la star britannique a plaisanté sur sa perte de poids. «Je sais que j’ai l’air très, très différent de la dernière fois qu’ils m’ont vu. Mais en réalité, en raison de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et n’ai pu amener que la moitié de moi-même. Et c’est la moitié que j’ai choisie », a-t-il déclaré.

La chanteuse a annoncé pour la première fois la nouvelle de ses débuts en tant que présentatrice de la SNL dimanche dernier: «Merde, je suis tellement excitée à ce sujet !!», a-t-elle écrit sur Instagram. “Et aussi absolument terrifié!” Puis jeudi, elle a partagé une photo d’elle-même sur le plateau, lisant le scénario et se préparant à ses grands débuts en tant que présentatrice.

Avant le spectacle de samedi, Adele a été montrée dans un teaser promotionnel aux côtés de l’acteur Kate McKinnon et de son invité musical HER.