Adele dénonce subtilement les rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec le rappeur britannique Skepta après qu’une source ait affirmé à PEOPLE mercredi que “les choses se réchauffaient” entre les deux depuis son divorce en 2019 avec son mari Simon Konecki. Peu de temps après la publication de l’article, la chanteuse de “Rumor Has It” a partagé une photo de son hôte Saturday Night Live le week-end dernier avec une légende dans laquelle elle se qualifiait de “femme célibataire”.

“Nous avons passé le meilleur moment sur SNL! Merci aux plus merveilleux acteurs, équipes, scénaristes et producteurs. Quel groupe sublime de personnes vous êtes”, a-t-elle sous-titré la photo, remerciant le créateur de l’émission, Lorne Michaels, pour “avoir cru en [her]», appelant la productrice Lindsay Shookus sa« sœur pour la vie »et la comédienne Maya Rudolph sa« comédie et maman héros! ».

Le chanteur a également donné des accessoires au public “so up for it” pendant la répétition générale et le spectacle en direct, continuant: “Je l’ai fait pour la joie et j’espère que vous en avez aussi!” Souhaitant “bonne chance” aux Américains pour l’élection présidentielle du 3 novembre, elle a exhorté les gens à “s’occuper les uns des autres et à se calmer”, avant de conclure: “Je retourne dans ma caverne maintenant pour être le chat (célibataire) dame que je suis! Paix jusqu’à l’année prochaine. “

Dans le rapport liant Adele au rappeur, de son vrai nom Joseph Junior Adenuga, la source du magazine a déclaré que les deux avaient trouvé un lien profond dans la musique, ainsi que leur quartier de maison commune de Tottenham, à Londres, et une expérience en tant que parents de jeunes enfants. “Ils courent dans les mêmes cercles à Londres, et elle s’amuse”, a ajouté la source. Skepta, qui est le père de River, âgé de 2 ans, issu d’une relation antérieure, a déjà évoqué sa relation platonique avec Adele, racontant au Evening Standard en 2016: “Adele m’envoie un SMS tout le temps et me garde sous contrôle. Elle me parle sur la façon dont les choses vont. “

La mère d’Angelo, 8 ans, a changé les choses depuis sa demande de divorce, plaisantant sur SNL qu’elle avait vécu “beaucoup” de chagrin dans sa vie, plaisantant qu’elle apparaîtrait sur la prochaine saison de Love Island. Après avoir perdu beaucoup de poids au cours de la dernière année, Adele a même plaisanté en disant qu’elle avait l’air “vraiment, vraiment différente” depuis la dernière fois qu’elle a fait une apparition publique. «En raison de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi», a-t-elle plaisanté. “Et c’est la moitié que j’ai choisie.”