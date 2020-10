Adele annonce son retour à la musique et aussi à la télévision | AP

Chanteur et compositeur britannique Adele aura son retour à la musique après une longue attente avec une incroyable participation à la célèbre émission télévisée “Saturday Night Live” le 24 octobre.

Adele est l’une des chanteuses les plus acclamées de la dernière décennie et aussi un exemple à suivre, cependant, elle a décidé de faire une pause dans la musique et il semble qu’elle sera enfin de retour.

La chanteuse britannique à travers une publication sur ses réseaux sociaux qui fera partie du volet musical de l’émission “Saturday Night Live“le 24 octobre prochain.

Merde, je suis tellement excité à ce sujet !! Et aussi absolument terrifié! Mon premier concert d’animateur et SNL de toutes choses! J’ai toujours voulu le faire comme un moment indépendant, pour pouvoir retrousser mes manches et me lancer complètement, mais ça n’a jamais été le bon moment. “

“Mais s’il y avait un moment pour l’un de nous de sauter la tête la première à l’arrière-plan les yeux fermés et d’espérer le meilleur, c’est 2020, non?”

La publication sur son compte Instagram officiel a été partagée il y a à peine deux heures et jusqu’à présent, elle compte près de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont plus que ravis de la voir sur le petit écran.

Profitez de l’incroyable voyage! “,” ELLE VIENT POUR UN EMMY !!!!!!!!!!!!!!!! “,” Oui, sauvez la légende de 2020 “,” Combien de personnes pensaient qu’elle allait sortir un album appelé HER le 24/10? “,” Jusqu’à ce que je lis la légende, je pensais que c’était une nouvelle sortie de chanson. “, étaient certains des commentaires.

Il est à noter que le dernier album de Adele Il est sorti en 2015 avec le titre «25» et a battu des records de ventes au Royaume-Uni et dans le monde, alors maintenant ses fans sont désespérés d’entendre le nouveau matériel de la belle chanteuse.

En fait, c’est en janvier dernier que son représentant a assuré Music Week que le prochain album de Adele ce sera une continuation de “25”.

Dans cet album, il y avait des chansons comme “Hello” et “Send My Love”, jusque-là on savait seulement que l’album sortirait en 2020, cependant, il n’y avait pas de date précise.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’artiste a connu le succès en 2011 avec l’album «21» et a battu des records de ventes quatre ans plus tard avec «25», qui s’est vendu à plus de 3,38 millions d’exemplaires aux États-Unis dans sa première semaine.

Adele Laurie Blue Adkins dès son plus jeune âge a montré son intérêt pour la musique et en 2006, elle est diplômée de la BRIT School of Performing Arts and Technology, l’année où elle a signé un contrat avec XL Recordings, après avoir été découverte par des démos publiées par un ami dans le réseau social MySpace.

Il a commencé à chanter à l’âge de trois ans et a révélé qu’il était devenu obsédé par les voix de certains chanteurs à cause de la façon dont leurs tons changeaient, passant de colère à excité et de joyeux à mécontentement.

Depuis fin 2019, le chanteur Adele Il ne peut plus cacher son bonheur, car il a pris un tout autre tournant dans sa vie après avoir perdu plusieurs kilos et est maintenant à son poids idéal.

Maintenant, le visage de l’interprète de “Some like You” est très fin et aussi beau que jamais avec un immense sourire.

La belle chanteuse de 32 ans vient de traverser un processus de divorce difficile, mais elle a l’air plus spectaculaire que jamais après ces moments difficiles.

Il est à noter que selon le magazine TV Notes une source proche de l’interprète de “One and only” a mentionné que Adele Elle ressemble à aujourd’hui depuis plus d’un an et a également dépensé des milliers de dollars pour acheter de nouveaux vêtements, même pour certains événements ultérieurs.

Cela peut vous intéresser: “Je me sentais très faible”: YouTuber suit le régime d’Adele pendant une semaine