Adele n’était peut-être pas l’invitée musicale, mais l’animatrice du Saturday Night Live a quand même pu montrer ses talents de chanteuse lors du dernier épisode. Comme de nombreuses fois auparavant, SNL a usurpé The Bachelor, avec la superstar de la pop Adele en compétition pour la finale passée de la tête, Ben K (Beck Bennett). Le sketch n’était pas seulement plein de roses, il mettait également en vedette Adele chantant certains de ses plus grands succès.

Alors que c’était un régal pour les téléspectateurs de voir Adele interpréter des tubes tels que “Set Fire to the Rain” et “Hello”, les candidats au Bachelor dans le sketch n’étaient pas satisfaits du fait que la chanteuse ait repris les projecteurs pour jouer ces pistes. Tout au long du segment, Adele a interrompu diverses réunions en tête-à-tête avec ses propres interprétations de ses succès, ce qui a incité les autres candidats à se plaindre d’avoir à rivaliser avec elle. Finalement, après une trop longue interruption de chant, Ben K. l’a renvoyée chez elle. Mais, avant de quitter officiellement, elle a fait une dernière représentation de “Someone Like You” et a démoli la maison dans le processus.

Dans son monologue d’ouverture, Adele a averti les téléspectateurs qu’elle se concentrerait sur le jeu d’acteur pendant l’épisode (le musicien HER était l’invité musical). Cependant, à la grande surprise de tout le monde, elle a quand même joué certains de ses succès, le faisant parfaitement. Il a été initialement annoncé plus tôt dans la semaine qu’Adele assumerait les fonctions d’hébergement pour la toute première fois sur SNL. Même si elle a déjà fait partie du programme, elle n’a été invitée musicale que par le passé. Avant son tour d’animation SNL, la chanteuse s’est rendue sur Instagram pour exprimer son enthousiasme face à cette opportunité, notant qu’elle a toujours voulu assumer un rôle comme celui-ci.

“Bloooooody hellllll Je suis tellement excité à propos de ça !! Et aussi absolument terrifié!” Adele a écrit. “Mon tout premier concert et pour SNL de toutes choses !!!! J’ai toujours voulu le faire de manière autonome, afin de pouvoir retrousser mes manches et me lancer complètement dedans, mais le temps n’a jamais été Mais s’il y avait un moment pour l’un de nous de sauter la tête la première dans les profondeurs les yeux fermés et d’espérer le meilleur, c’est 2020, n’est-ce pas? “