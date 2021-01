Adele a officiellement conclu un accord de divorce avec son ex-mari, Simon Konecki. Selon Entertainment Tonight, Adele et Konecki, qui partagent le fils Angelo, sont parvenus à un accord de divorce près de deux ans après avoir annoncé leur séparation. Le couple a initialement déclaré qu’ils allaient se séparer en avril 2019.

ET a rapporté qu’Adele et Konecki se sont représentés dans leur affaire de divorce. Vendredi, ils ont déposé un dossier de jugement auprès du tribunal. Cependant, un juge doit encore signer son accord avant de pouvoir divorcer officiellement. Comme mentionné précédemment, cette nouvelle survient presque deux ans après que la musicienne et son ex ont annoncé pour la première fois leur rupture. Ils ont accueilli leur fils, Angelo, en 2012. En mars 2017, Adele a confirmé lors d’un concert en Australie qu’elle et Konecki étaient mariés. ET a noté qu’il y avait des rapports selon lesquels le couple s’est marié plus tôt cette année-là en janvier.

Hélas, le couple a décidé de se séparer en avril 2019. Ses représentants ont publié une déclaration à l’Associated Press pour confirmer la nouvelle. La déclaration disait: “Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble avec amour. Comme toujours, ils demandent de l’intimité. Il n’y aura pas d’autre commentaire.” Alors qu’Adele et Konecki se sont séparés et sont parvenus à un accord sur leur divorce, pendant leur mariage, la chanteuse de “Rolling in the Deep” n’avait que des choses gentilles à dire sur son partenaire. Lors d’une interview avec Vanity Fair en 2016, Adele a même qualifié Konecki de «parfait». Elle a noté que sa relation avec son partenaire d’alors fonctionnait parce qu’il ne faisait pas partie de l’industrie du divertissement.

«Je n’ai aucune envie d’être avec qui que ce soit dans le show business, parce que nous avons tous un ego. Il n’est menacé par aucune étape de ma vie que je vis, et c’est une chose incroyable. C’est la relation la plus sérieuse que j’aie jamais vue. été, nous avons un enfant ensemble et nous vivons ensemble », a déclaré Adele à propos de Konecki à l’époque. «Après la sortie de mon premier album, toutes les autres personnes avec qui j’ai côtoyé étaient si peu sûres d’elles-mêmes – elles ne pouvaient pas du tout gérer cela. Quand j’essaie de décrire cela à mes amis, ils ne comprennent pas toujours, parce que ils sortent avec des gens de notre âge, mais Simon est déjà ce qu’il est, et je suis toujours en train de devenir ce que je vais être. ” Elle a ajouté: “Il est confiant. Il est parfait.”