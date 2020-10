Saturday Night Live de ce week-end est un grand épisode, car il présente le retour d’Adele sous les projecteurs du public, cinq ans après la sortie de son dernier album. Le chanteur de “Set Fire to the Rain” n’animera que le spectacle, avec le guitariste HER comme invité musical. Adele a montré sa silhouette plus mince dans le teaser de SNL, qui débutera à 23h30 HE sur NBC.

Dans un premier temps, Adele s’est présentée comme l’hôte avec ELLE en tant qu’interprète musicale et membre de la distribution Kate McKinnon les rejoignant. “Attends, elle ou ELLE?” McKinnon a demandé, pointant d’abord Adele, puis ELLE “Non, ELLE”, dit Adele. “Ou elle?” Dit HER en désignant McKinnon, qui s’est ensuite présentée comme l’invitée musicale. Les trois femmes ont ensuite jockey pour un gros plan, chacune suggérant qu’elles seraient l’interprète musical.

Dans le second temps, McKinnon a fait semblant de faire un accent britannique avant de réaliser que c’était une mauvaise idée. “Pas de soucis, petite amie,” ajouta alors Adele avec un accent américain. «Maintenant, c’est bien», a plaisanté McKinnon.

NBC a annoncé qu’Adele et HER joueraient dans l’épisode SNL du 24 octobre au début du mois. C’est la troisième fois d’Adele dans l’émission, comme elle l’a déjà joué le 18 octobre 2008 et le 21 novembre 2015. Ce sera sa première fois en tant qu’animatrice. C’est la première fois HER sur SNL et suit la sortie de ses récents singles, “Do to Me” et “Damage”. Son album I Used to Know Her, une collection de ses deux EP 2018, a été nominé pour l’album de l’année aux Grammys plus tôt cette année.

Bien qu’Adele n’ait pas sorti de nouvel album depuis le 25 de 2015, elle a tenu les fans au courant de sa vie avec un compte Instagram occupé. Ses photos de l’été ont montré sa silhouette plus mince et ont gagné des millions de likes de la part de ses 39,1 millions d’abonnés. Certains de ses articles ont cependant attiré une attention négative, car elle a fait face à des critiques d’appropriation culturelle pour une photo d’elle-même portant des nœuds bantous pour marquer ce qui aurait été le carnaval de Notting Hill en août. Adele n’a cependant pas pris les accusations trop au sérieux, en plaisantant à ce sujet dans un commentaire Instagram Live le mois dernier.

Depuis qu’Adele revient sous les projecteurs, des rumeurs circulent sur un nouvel album depuis des mois. Cependant, elle a dit aux fans en août qu’elle n’avait “aucune idée” quand un nouveau disque pourrait sortir. Ce fut une grande déception, d’autant plus qu’Adele a été filmée en train de dire à une foule lors du mariage d’un ami qu’il y aurait un album en septembre.