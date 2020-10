S’il y a une chose que les téléspectateurs de Saturday Night Live adorent, c’est lorsqu’un membre de la distribution brise le personnage en raison de la nature hilarante du sketch. Dans cet épisode passé, l’animatrice Adele a fait exactement cela lors d’un sketch sur le tourisme africain. Ce n’était que l’un des nombreux sketches auxquels la chanteuse s’est livrée au cours de la nuit, qui a non seulement vu Adele animer, mais aussi interpréter certains de ses plus grands succès lors d’un sketch sur The Bachelor.

Pendant le sketch, Adele, Kate McKinnon et Heidi Gardner ont dépeint des divorcées discutant des meilleurs aspects de la culture africaine afin d’inciter les autres à venir sur le continent. À différents moments du segment, Adele n’a pas pu s’empêcher de casser son personnage, alors qu’elle éclatait de rire alors que les dames expliquaient pourquoi d’autres devraient venir en Afrique. Alors que les femmes ont expliqué que d’autres devraient venir en Afrique pour faire l’expérience des plages, des montagnes et du bambou, le message sous-jacent était que les femmes devraient venir sur le continent et dans les différents pays qui le composent pour rencontrer les hommes. Gardner a déclaré à un moment donné qu’elle appréciait «la rivière, les tambours, le martèlement», ce qui a poussé Adele à éclater de rire. La chanteuse a gardé suffisamment de sang-froid pour livrer la réplique: “J’ai trouvé un lien tellement profond ici.” Mais, quand Gardner a ajouté: “Vous pouvez le sentir dans votre estomac”, Adele, une fois de plus, a brisé son personnage pour éclater de rire.

L’épisode de SNL de cette semaine présentait la première fois d’Adele en tant qu’animatrice. Elle a été au programme plusieurs fois dans le passé en tant qu’invitée musicale. Dans son monologue d’ouverture, la chanteuse a expliqué qu’elle ne voulait pas être l’invitée musicale de cet épisode pour plusieurs raisons (dont l’une étant que son album très attendu n’est pas encore terminé). Elle a dit: «Mon album n’est pas terminé et j’ai trop peur de faire les deux. Je préfère simplement mettre des perruques – et c’est tout à moi d’ailleurs – prendre un verre de vin ou six et voir ce qui se passe. Bien qu’elle ait dit qu’elle ne ferait pas les deux, les fans ont en effet eu droit à des performances de la chanteuse, alors qu’elle interprétait un mélange de ses succès, dont “Someone Like You” et “Hello”, lors d’un sketch de Bachelor dans l’épisode.