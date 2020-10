Adele a fait ses débuts en animateur Saturday Night Live et a interprété une multitude de ses célèbres succès dans le processus. En haut du spectacle, Adele a livré un monologue d’ouverture dans lequel elle a noté qu’elle se concentrera sur le jeu d’acteur au cours du spectacle (ELLE était l’invitée musicale). Non seulement elle a discuté de la performance et de son album très attendu, mais elle a également abordé sa transformation de perte de poids avec quelques blagues légères.

Au cours de la dernière année, de nombreux rapports ont discuté de l’état de santé d’Adele et de son parcours de perte de poids. Sur SNL, le chanteur a abordé ces mêmes informations en faisant une blague sur la situation. Elle a dit: “Je sais que j’ai l’air vraiment, vraiment différent depuis que vous m’avez vu pour la dernière fois, mais, en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et n’emmener que la moitié de moi, et c’est la moitié J’ai choisi.” Ailleurs dans son monologue, elle a expliqué pourquoi elle animait simplement l’émission au lieu de jouer un double rôle en tant qu’animatrice et invitée musicale. Le chanteur de “Rolling in the Deep” a expliqué: “Mon album n’est pas terminé et j’ai aussi trop peur de faire les deux. Je préfère simplement mettre des perruques – et c’est tout à moi d’ailleurs – prendre un verre de vin ou six et voir ce qui se passe. Bien sûr, comme mentionné précédemment, même si elle n’était pas l’invitée musicale, Adele a interprété certains de ses morceaux célèbres, tels que “Someone Like You” et “Hello”, lors d’un sketch de Bachelor plus tard dans la nuit.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé qu’Adele serait le prochain hôte SNL. Les fans ont d’abord été surpris d’apprendre que le chanteur bien connu ne serait pas l’invité musical. Mais, comme elle l’a expliqué à la fois dans son monologue et sur Instagram quelques jours avant l’émission, elle voulait simplement se concentrer sur ses fonctions d’animatrice. En fait, sur Instagram, la chanteuse de “Set Fire to the Rain” a écrit un long post dans lequel elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de pouvoir héberger SNL et a noté qu’elle voulait se concentrer pour en faire le meilleur spectacle possible.

“Bloooooody hellllll Je suis tellement excité à propos de ça !! Et aussi absolument terrifié!” Adele a écrit. “Mon tout premier concert et pour SNL de toutes choses !!!! J’ai toujours voulu le faire de manière autonome, afin de pouvoir retrousser mes manches et me lancer complètement dedans, mais le temps n’a jamais été Mais s’il y avait un moment pour l’un de nous de sauter la tête la première dans les profondeurs les yeux fermés et d’espérer le meilleur, c’est 2020, n’est-ce pas? “