Depuis quelques jours, Adele prépare le terrain pour son retour sur scène, du moins à la télévision.

Dans la promo Saturday Night Live, la Britannique apparaît à ses débuts en tant qu’animatrice avec sa nouvelle silhouette et pratiquant un nouvel accent.

Elle est accompagnée de la chanteuse HER et de l’actrice Kate McKinnon. La dernière fois que l’interprète de «Hello» a fait une émission, c’était en 2017 et sa seule apparition dans ce cycle avait eu lieu en 2008.

Ce week-end, la chanteuse aura un nouveau défi dans sa carrière et agira en tant qu’animatrice, comme l’a révélé sur les réseaux sociaux. À l’avance, elle est à l’aise dans ce rôle. Cependant, on ne sait pas s’il aura également un numéro musical avec ELLE, qui présentera «Damage», son dernier single.

Adele, 32 ans, est la star du teaser de l’émission, avec Gabriella Wilson – mieux connue sous le nom de HER – et Kate McKinnon, qui fait partie de l’émission du réseau NBC. Entre les blagues, la Britannique présente la personne chargée de mettre la musique de l’épisode et ouvre le jeu sur le fait qu’elle est peut-être effectivement celle qui jouera en live.

“Salut, je m’appelle Adele et je suis l’hôte de Saturday Night Live cette semaine avec ELLE en tant qu’invité musicale”, dit-elle dans la vidéo. Et McKinnon demande: “Attendez, ELLE ou elle?” Ce à quoi le présentateur suggère que ce pourrait être McKinnon qui chante. “Ou peut-être que c’est moi”, conclut la Britannique donnant espoir à ses fans de la revoir en action.

Les fans de la chanteuse étaient très enthousiasmés par le retour britannique: «Oui, je suis tellement excité et wow Adele, je veux dire, elle a toujours été belle et elle est toujours belle. J’ai hâte d’être samedi », lit-on.