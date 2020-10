Adele revient à la télévision sur SNL, ça devient un succès! | .

Depuis quelques jours que les réseaux sociaux étaient enthousiasmés par le retour d’Adele à la musique, c’est elle-même qui a annoncé son retour au programme Saturday Night Live ce 24 octobre, Adele est officiellement revenue à la musique, devenant une tendance pratiquement immédiatement sur Twitter.

Le spectacle a commencé et la belle fille britannique est apparue, vêtue d’un superbe costume noir en deux pièces Adele Tout au long de sa carrière, il a été caractérisé par l’obtention d’un excellent goût de la mode et, bien sûr, aujourd’hui, ne fait pas exception.

L’interprète de “One and Only” a toujours été caractérisée par sa bonne humeur, sa belle voix, son goût pour la mode et aussi sa personnalité agréable, qui fait tomber amoureux ceux qui la connaissent ou la voient simplement dans des vidéos et des interviews.

Chanteur britannique Adele Elle a réussi à exceller dans l’industrie et est devenue connue pour être l’une des artistes les plus réussies dans la vente de disques.En outre, elle est un excellent exemple à suivre, comme vous vous en souviendrez au début de sa carrière, elle était une femme en surpoids et actuellement Il a l’air méconnaissable, il a perdu beaucoup de poids et sa silhouette est aujourd’hui très enviée, bien sûr, il s’est maintenu avec un régime et de l’exercice.

La nouvelle de son retour a été partagée sur son compte Instagram officiel, dans une publication, elle a mentionné qu’elle était extrêmement excitée mais en même temps terrifiée, car ce serait son premier concert en tant qu’animatrice sur Saturday Night Live, la célébrité de 32 ans a assuré que J’ai toujours voulu le faire de manière indépendante, mais cela ne veut pas dire que je suis un peu nerveux.

Au début du programme, elle a assuré aux personnes présentes qu’elles ne regretteraient pas ce qu’elles verraient toute la nuit et finiraient heureusement comme elle.

Tout le monde attend qu’il commence à chanter, les internautes ont partagé diverses images de Adele faisant allusion au chanteur en apparaissant à la télévision, il y a d’autres personnes qui ont partagé l’émission en direct.

Le retour d’Adele était peut-être l’un des plus attendus de l’industrie, non seulement pour ses partisans mais probablement aussi pour elle, car elle avait pris une pause pour retrouver son estime de soi et améliorer son apparence physique.

Depuis que le programme a commencé partout, il est devenu une tendance sur YouTube, cette vidéo est partagée en direct, elle compte actuellement plus de 8 mille personnes qui la regardent.

L’une des images qui a le plus fait le tour sur Twitter, c’est là où il apparaît avec une impressionnante tenue de velours noir avec des étincelles de bronze à manches longues, il se maquille un peu quand il reçoit “un appel” il répond, curieusement il fait la grimace et elle quitte les lieux est vraiment impressionnante, en plus d’être une excellente chanteuse elle est une très bonne actrice.

Merci à l’humour et au charisme de Adele L’émission Saturday Night Live sera l’une des plus mémorables au cours des prochaines années, non seulement parce qu’elle apparaît comme l’animatrice de l’émission, mais aussi parce que je ne sais pas quand elle reviendra à la musique et à la télévision.

Aujourd’hui, toute nouvelle liée à la chanteur qui revient aussitôt dans la tendance, d’autant que ses adeptes ont hâte de le revoir et de l’entendre.

Ses millions de fans attendent avec impatience qu’il sort un nouvel album, il est sûr que ce sera l’un des meilleurs qu’il sortira de sa carrière, notamment en raison des changements physiques et émotionnels auxquels il Adele a été soumis récemment.

