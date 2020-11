Il y a eu quelques moments difficiles au cours de son voyage, de jouer au football de la ligue du dimanche à l’adolescence à rejoindre Charlton, sceller un transfert de rêve en Premier League, puis se lancer dans une aventure en Bundesliga.

Le joueur de 23 ans a toujours dû être dur depuis qu’il a joué contre des enfants plus âgés dans des cages dans le sud de Londres et il aura besoin d’un peu de cet acier après son échec Panenka contre West Ham.

Lookman a tiré sa chemise sur sa tête d’embarras après que sa puce apprivoisée dans les bras de Lukasz Fabianski avec le dernier coup de pied du match ait coûté un point à Fulham.

Il a ensuite présenté des excuses sur Twitter et un défi: “Je ne laisserai pas un échec me retenir.” Il devra faire preuve de beaucoup de résilience pour traverser ce qui sera certainement des moments sombres au cours des prochaines semaines.

L’ailier est entré dans le jeu professionnel à la dure. Il jouait au football de la ligue dimanche pour le Waterloo FC jusqu’à l’âge de 16 ans lorsqu’il a été repéré par Charlton. Lors d’un match d’essai pour un XI du sud de Londres, organisé par la FA, sur le terrain d’entraînement de Charlton en 2013, il a attiré l’attention des Addicks et a été invité à s’entraîner avec leur équipe de jeunes et à jouer dans un match. Il a marqué quatre buts, signé son premier contrat et était dans la première équipe deux ans plus tard.

Lookman a rapidement attiré l’attention de la vallée et a rejoint Everton pour 11 millions de livres sterling en 2017. Après des débuts dramatiques en Premier League au cours desquels il a quitté le banc pour marquer contre Manchester City, il a eu du mal à s’établir à Goodison Park et a passé 18 mois en prêt. en Allemagne au RB Leipzig avant de rejoindre Fulham en prêt cet été.

Face à des revers, Lookman revient souvent à ses racines pour parler à deux des hommes qui le connaissent mieux que quiconque – Des et Felix, deux hommes qui l’ont entraîné de 11 à 16 ans alors qu’il jouait pour le Waterloo FC.

“Ils me rappellent ce que j’ai est toujours rafraîchissant”, a déclaré Lookman dans une interview avec le Guardian l’année dernière. “Même s’il y a cette seconde de doute où vous dites: ‘Je ne suis pas trop sûr’, ils sont toujours comme: ‘Non, non, non, nous n’avons pas commencé [playing football] pour douter de nous-mêmes, nous le faisons correctement, nous le faisons parce que nous nous soutenons quelle que soit la situation. ”

Scott Parker était en colère après le match de West Ham, mais il sait que lui et l’équipe de Fulham doivent se rallier autour de Lookman, qui a été une doublure pour les Cottagers dans ce qui a été un début de saison difficile.

Lookman sait qu’il a commis une erreur. Mais son étincelle, ses compétences et son imprévisibilité ont attiré Fulham vers lui, ils ne doivent donc pas essayer de supprimer cela de son jeu maintenant.

Depuis son passage à Craven Cottage, et pendant la plupart des 97 minutes avant son penalty contre West Ham, Lookman a apporté une dimension différente à une ligne avant de Fulham qui a trop pesé sur Aleksandar Mitrovic.

L’approche confiante et insouciante de Lookman face au football, encouragée par Julian Nagelsmann et maintenant entraîneur de Southampton Ralph Hasenhuttl pendant son séjour en Allemagne, est ce qui fait de lui le joueur qu’il est, et Parker doit continuer à l’encourager.

“Faire du showboating dans une équipe qui est proche du fond n’est pas une bonne idée”, a averti Peter Crouch, qui a lui-même gonflé une Panenka pour l’Angleterre, a déclaré lundi dans sa chronique du Daily Mail.

S’exprimer est ce pour quoi Lookman a été signé, peut-être pas avec le coup de pied final du match. Parker, qui veut construire son côté autour de la mentalité, du caractère et du travail acharné, doit marier sa liberté avec une séquence efficace et impitoyable.

C’est quelque chose que tous les meilleurs attaquants arrivent à comprendre, des moments de brillance peuvent vous mettre devant le but avec une belle chance mais ce sont les bases qui les convertissent. Samedi aurait bien pu suffire à cimenter cette notion dans l’esprit de Lookman.

“Ade a eu une courbe d’apprentissage abrupte ce soir”, a déclaré Parker. “Nous allons le contourner. Et nous continuerons. Il le fera aussi.”

Lookman devra malheureusement se moquer de son erreur sur ce qui sera une rupture internationale atroce.

Il ne devrait pas perdre son fanfaron ou sa confiance en lui pour essayer des choses sur le ballon. Mais peut-être que la prochaine fois, écrasez la pénalité directement au milieu.