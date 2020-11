Adieu! Laura G a quitté le programme en raison d’un fort contact physique | Instagram

Ce n’est pas la première fois Laura G Elle est impliquée dans un scandale, malgré à quel point elle devient adorable, elle est affectée par certaines actions qu’elle a faites dans le passé, comme le fait qu’elle ait baisé un partenaire, c’est pourquoi elle a été immédiatement renvoyée du programme.

Maria Sonia Laura González Martínez est le nom complet de l’animatrice de télévision et journaliste de divertissement mieux connue sous le nom de Laura G, elle est née le 28 juin 1985.

Laura G Elle a officiellement commencé sa carrière en 2002 alors qu’elle l’était, même si l’on dit qu’elle est animatrice depuis l’âge de 13 ans, elle a commencé à travailler dans un programme pour enfants, elle est également devenue animatrice de deux autres programmes mais ils n’étaient pas aussi reconnus, non c’est jusqu’en 2008 qu’il a rejoint la société Televisa.

C’est dans le programme Hoy qu’elle a commencé en tant que reporter de l’émission, étant ses débuts, c’était quelque chose d’assez fructueux pour la jeune femme de 23 ans à cette époque, un an plus tard, elle est devenue une célébrité nationale en étant à la tête de émissions sur le journal télévisé Primero Noticias, en plus d’être co-animateur de l’émission Sabadazo aux côtés de Cecilia Galliano et Omar Chaparro.

Cependant, le plaisir de travailler sur Primero Noticia n’a pas duré aussi longtemps que l’hôte l’aurait souhaité, car elle a apparemment dû être renvoyée du programme de manière surprenante.

L’une des compagnes que Laura G avait dans le journal était Martha Guzmán, qui à l’époque donnait les nouvelles de la météo, est une communicatrice mexicaine renommée qui a développé sa carrière sur Televisa, principalement dans le programme maintenant disparu Primer Noticias, où elle a collaboré avec Côté de Laura G.

Aujourd’hui, Martha Guzmán est l’animatrice de l’émission «¡Qué Chulada!». C’est une personne très aimée de ses collègues, ce qui a été vu tout au long de sa carrière, mais il y avait un certain conflit qui jusqu’à présent ne serait pas a fini de clarifier complètement.

Cela faisait 3 ans qu’apparemment, Laura G était l’une des compagnes de Martha Guzmán dans les nouvelles, dans une vidéo qui a été partagée sur YouTube, vous pouvez voir comment Laura G avec sa main droite touche la tête de Martha qui fait immédiatement un grimacer.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La vidéo commence avec plusieurs collègues étreignant Martha, à ce moment-là, Laura G entre et lui fait également un câlin, mais vous pouvez voir sa main derrière sa tête, certains utilisateurs ont commenté la vidéo il y a quelques années (l’événement s’est produit dans 2011), diffèrent de Martha Guzmán qui a apparemment affirmé plus tard selon le portail NOTIGRAM qu’elle avait ressenti un «coup de tête» de la part de son partenaire.

Martha ne se rend même pas compte que Laura l’a serrée dans ses bras, donc le goIpe n’est pas faux. De plus, vous pouvez voir la fureur quand Laura dit: “le temps n’a pas d’importance”, c’est la section que Martha a couverte “, a écrit Eduardo Leija, un internaute.

Malgré le fait que pour certains ce n’était pas quelque chose de si grave, ils ont fini par tirer Laura GPeut-être qu’à cette époque, ce type de «goIpes» ou «sapes», comme on l’appelle communément au Mexique, n’était pas accepté pendant ces années, alors le journal a décidé de se passer de leurs services.

Au fil des années, Laura G a réussi à réaliser une carrière enrichissante à la télévision et à devenir un personnage dans les réseaux sociaux et dans les autres programmes auxquels elle a participé depuis, peut-être se souvient-elle de cet épisode comme d’une chose sans précédent.

A lire aussi: Laura G et les 6 choses que vous ne saviez pas sur elle