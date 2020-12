Adieu le froid!, La femme de Lionel Messi fait monter la température de la mer | Instagram

Absolument Lionel Messi C’est un homme très chanceux! Non seulement pour être un grand buteur ou une star du football, mais aussi pour avoir une très belle femme dans sa vie, Antonella Roccuzo. Sa belle épouse a montré à maintes reprises à quel point elle est belle et cette fois, elle l’a fait depuis la mer.

Antonella Roccuzzo n’est pas seulement l’épouse de Messi, mais aussi un mannequin et une femme d’affaires à succès. La belle femme de 32 ans a décidé non seulement de ravir le buteur, mais aussi tous ses followers sur Instagram en partageant une photo de l’intérieur de la mer et en portant un petit maillot de bain.

L’Argentine a posé flottant dans la mer avec un beau sourire et ses bras ouverts montrant la liberté et la tranquillité que ce moment lui donne; mais certainement ce qui a volé tous les yeux, c’est son anatomie d’envie, même lorsqu’elle est mère de trois petits.

Cela peut vous intéresser: la femme de Lionel Messi ravit ses fans en posant en maillot de bain

Le petit maillot de bain deux pièces avec des détails colorés sur le haut permettait de voir l’abdomen acier et les jambes galbées d’Antonella Roccuzzo pour le plus grand plaisir de tous.

La photographie de la mère de Thiago, Mateo et Ciro, les enfants qu’il a engendrés à côté Lionel Messi, a été partagée sur son réseau social le 25 juin 2019 et comme les mots sont superflus face à une telle beauté, Antonella n’a ajouté qu’un émoji de vague dans la description de la publication.

La boîte de commentaires a souligné qu’Antonella Roccuzo ressemble vraiment à une sirène sculpturale et que les baisers et les cœurs n’ont pas attendu cette belle femme.

La belle Antonella Roccuzo a sa propre lumière, à tel point qu’elle compte plus de 13 millions de followers sur le célèbre réseau social, devenant une influenceuse. La célèbre Argentine partage généralement sur son réseau social la mode, les recommandations de remise en forme et les beaux moments en famille et en couple.

REGARDEZ LA BELLE ANTONELLA ICI

La mannequin est fière de sa famille et elle le montre à chaque instant, en fait il y a plus de photographies dans lesquelles elle apparaît avec ses enfants ou Lionel Messi que dans lesquelles elle apparaît seule; c’est une femme vraiment amoureuse de sa famille.

L’histoire d’amour de Antonella Roccuzo et Lionel Messi est l’un des plus enviés du show business. Ce beau couple s’est rencontré alors qu’ils n’étaient tous les deux que des enfants, l’attirance était toujours entre eux, mais il y avait ceux qui assuraient que le football séparerait Antonella de “La puce”.

Le talent de Lionel Messi l’a fait se démarquer dans le football et il lui fallait s’éloigner de sa ville d’origine et de son amour; Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, lorsque dix ont commencé à briller, il est revenu pour sa bien-aimée Antonella Roccuzo.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Après une longue attente, le couple argentin a revécu son amour et a formé l’une des plus belles familles du monde du sport; actuellement, la famille est déjà nombreuse, avec trois enfants à son actif.

Mais avec le bonheur de sa famille, contrairement à ce que beaucoup croiraient, le professionnel est également venu, le buteur a continué à grandir en tant que footballeur et a continué à récolter des exploits sur le terrain; tandis qu’Antonella Roccuzzo a pris son talent d’entrepreneur et l’a développé ouvertement.

En outre, de nombreuses marques savent que la beauté et l’image de Roccuzzo sont comme un aimant et c’est pourquoi il a représenté des marques célèbres du monde de la mosaïque; définitivement, tel pour lequel.