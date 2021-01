Adieu les excentricités!, Lady Gaga plus formelle que jamais pour les États-Unis | AP

Aujourd’hui est un jour spécial pour les États-Unis, aujourd’hui le pays nord-américain est habillé d’espoir et de musique et Lady Gaga s’est préparée pour l’occasion. La chanteuse d’envergure internationale a mis de côté ses costumes excentriques le 20 janvier pour se présenter et de la manière la plus formelle et visiblement émotionnelle, elle a interprété l’hymne de la États Unis.

Lady Gaga a choisi pour l’occasion spéciale, où les yeux du monde sont rivés sur elle, un sobre tailleur bleu marine qui met en valeur par un détail très symbolique, une énorme colombe sur sa poitrine. Cet oiseau symbolise apparemment la liberté et l’espoir, qu’elle espère avec le changement que connaîtra le pays nord-américain ce jour-là.

La Mère monstre elle a choisi de compléter sa tenue ses cheveux rassemblés avec une touche de couleur similaire à celle de son costume et des boucles d’oreilles en or particulières.

Cela peut vous intéresser: lancez la collaboration Lady Gaga avec Oreo, Chromática Cookies!

Avec une émotion évidente et la grande voix qui la caractérise, l’interprète de Peu profond il a diffusé l’hymne national des États-Unis devant des milliers de personnes et des millions sur les réseaux sociaux et à la télévision.

La Chanteur américain La femme de 34 ans espère que ce sera une journée spéciale et comme elle l’a elle-même souligné sur les réseaux sociaux, elle souhaite que ce soit une journée pleine d’amour et non de haine. Dans son compte Instagram, vous pouvez voir comment la star a partagé hier des images du Capitole américain où il prétendait prier pour la paix aux États-Unis.

Je prie pour que demain soit un jour de paix pour tous les Américains. Une journée pour l’amour, pas pour la haine. Un jour à accepter, pas à craindre. Une journée pour rêver de notre future joie en tant que pays. Un rêve qui n’est pas violent … un rêve qui apporte la sécurité à nos âmes. L’amour du Capitole, a écrit Lady Gaga à côté de l’image.

Sur la photo, vous pouvez voir la célèbre étoile de Une étoile est née vêtue complètement de blanc et avec un masque assorti, Lady Gaga Il portait déjà une coiffure très similaire à celle d’aujourd’hui. Hier, il était au Capitole à l’occasion de ses répétitions pour l’événement d’aujourd’hui, où une photographie a émergé dans laquelle il peut être vu en train de saluer des soldats de la Garde nationale des États-Unis.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Gaga est apparue aujourd’hui lors du célèbre événement à Washington, DC, où elle partagera la scène avec d’autres grands de la musique et du cinéma tels que Jennifer López, Luis Fonsi, Demi Lovato, Ozuna, Justin Timberlake et Bon Jovi.

Plus de célébrités et de civils participeront au concert qui a été appelé Celebrating America et symbolise un avant et un après pour les États-Unis. En ces