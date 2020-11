E

La ngland a pris les devants 2-0 dans leur série de trois matchs T20 contre l’Afrique du Sud grâce à une victoire à quatre guichets – avec un seul ballon à perdre – au Boland Park de Paarl.

Dans un match dominé par les fortes attaques de bowling des deux équipes sur un terrain qui s’est avéré gênant pour les batteurs, une manche de 55 sur 40 balles de Dawid Malan – de retour sur son patch à domicile – a aidé l’Angleterre à poursuivre 147 pour gagner. Plus tôt, Jofra Archer et Adil Rashid ont superbement joué pour limiter le total de l’Afrique du Sud.

Voici les points de discussion:

Un effort d’équipe avec le ballon – dirigé par Archer

Jofra Archer est sans aucun doute le leader de l’attaque T20 de l’Angleterre et une performance formidable de sa part a donné le ton à un solide effort d’équipe.

Dans la quatrième partie de la manche, Archer a trouvé une fusée de 93 mph qui a renversé Temba Bavuma hors du bord inférieur sans jamais vraiment descendre. Archer n’est allé que pour une limite et n’a coûté que 18 courses en quatre overs.

Un aspect important de l’effort d’équipe était l’utilisation de Ben Stokes. Il a passé deux reprises pour 14 alors que l’Angleterre mettait la pression. Cela a permis à Morgan de laisser deux overs Sam Curran inutilisés après que son deuxième a pris un robinet.

Les deux quilleurs les plus expérimentés d’Angleterre ont fait l’affaire – et ont franchi des étapes notables.

Avec le guichet vital de Quinton de Kock, bien rattrapé par le rétropédalage Tom Curran à mi-course, Chris Jordan a pris son 65e guichet T20i. Cela l’a mis au niveau de Stuart Broad au sommet de la liste de l’Angleterre dans le format le plus court, et Jordan a également obtenu deux matchs plus rapidement.

Adil Rashid était également en pleine forme. Avec la dernière balle de la deuxième de quatre superbes overs, il a lancé Reeza Hendricks pour atteindre 50 guichets T20i. Et avec la première balle de son suivant, il a trompé Faf du Plessis avec vol et virage, et Jos Buttler a fouetté les bails. Cela a amené Rashid au niveau de Graeme Swann en troisième position sur la liste anglaise.

Au cours des sept sur-périodes qui l’ont vu passer à travers ses quatre, l’Afrique du Sud n’a pas été en mesure de donner un coup de pied, marquant seulement 42 points. Rashid a pris deux pour 23, dont une balle qui a dérivé sur le côté des jambes et s’est enfuie sur quatre larges lors de sa finale. Ces jours-ci, il est un maître de son métier.

En surface, des chiffres de 1 à 38. pourrait ne pas sembler trop chaud pour Tom Curran. Mais c’était une performance bien améliorée. Son premier dépassement a coûté 11 et son troisième, le 18e, coûté 15. Sinon, Curran a plutôt bien fait. Son 20e dépassé est allé pour seulement sept et, plus tôt, il a renvoyé Heinrich Klaasen. Sa prise de De Kock était également composée et cruciale. S’il y a une chose qui ne manque pas à Curran, c’est bien la folie.

Ce fut un beau retour après une nuit difficile de vendredi, lorsque ses quatre overs ont coûté 55 ans et l’ont vu rembourser la foi d’Eoin Morgan. Le capitaine de l’Angleterre est un sélecteur fidèle. Il aurait facilement pu opter pour Mark Wood ou Moeen Ali plutôt que Curran. L’Afrique du Sud, après tout, a amené le rythme élevé d’Anrich Nortje et a gardé deux fileurs.

Parlant des filateurs sud-africains, un mot pour George Linde, qui a connu un début formidable pour sa carrière internationale au T20. Vendredi, il a donné une impulsion tardive à la batte, puis a renvoyé Jason Roy et Dawid Malan dans un sort serré. Cette fois, il était encore meilleur avec la batte, écrasant 29 sur 20 dans un stand avec le lent Rassie van der Dussen, donnant à l’Afrique du Sud quelque chose à défendre. Avec le ballon, il est devenu sans guichet, mais a construit la pression avec beaucoup de balles à points liant l’Angleterre.

Dans une équipe qui manque tant de qualité – AB de Villiers, Chris Morris, David Miller et autres – une introduction comme celle-ci a été très encourageante.

(Jason Roy fait face à Lungi Ngidi à Paarl / .)

Début effréné de l’Angleterre

Malgré la petite cible, l’Angleterre a fait un début frénétique dans sa poursuite.

Roy a inscrit un canard de deuxième balle vendredi soir, ce qui signifie qu’il a eu 49 points lors de ses sept dernières manches pour l’Angleterre. Bien qu’il ait l’air légèrement mal à l’aise, il a traversé l’ouverture de Linde pendant cette période, mais n’a pas réussi à sortir du jeu de puissance. Une critique l’a sauvé lorsqu’il a été donné à Nortje, mais un slog à Lungi Ngidi l’a vu partir pour 14 sur 19.

Buttler n’avait pas l’air calme non plus. Une course effrénée l’a presque vu licencié et il a été déposé à Nortje. Quand Dawid Malan est entré, il a été touché à l’épaule par une fusée de 93 mph.

Même Buttler n’a jamais vraiment trouvé son sang-froid. Il a frappé Ngidi pendant trois limites consécutives, mais a été renversé en frappant Tabraiz Shamsi. Un peu plus tard, Shamsi a fait attraper le vainqueur de vendredi, Jonny Bairstow, au midwicket profond et, dans le dernier de ses quatre, Ben Stokes – qui aurait déjà pu recevoir du lbw – a été renvoyé en essayant de le frapper pendant six secondes.

Trois des meilleurs batteurs d’Angleterre étaient tombés en essayant de frapper le poignet-spinner intelligent du bras gauche, laissant leur poursuite en difficulté. Shamsi a terminé avec de superbes chiffres de trois pour 19.

C’était, à bien des égards, la situation idéale pour Malan. Paarl lui est très familier. Il a grandi là-bas, a fait ses débuts de première classe à Boland Park, et ses parents vivent toujours dans la région.

Avec un objectif bas, son rythme précoce – souvent un sujet de discussion – n’était pas un souci mais, avec l’Angleterre dans la boue à 83 pour quatre, ils avaient besoin de lui trop profondément. Il s’est frayé un chemin jusqu’à 25 sur 30 livraisons, puis a craqué avec trois limites. Il a puni l’Afrique du Sud chaque fois qu’elle mettait le rythme sur le ballon.

Il n’a pas tout à fait atteint la fin (il a été brillamment rattrapé par les Hendricks jongleurs au long cours), mais ses manches – et son partenariat de 51 avec Eoin Morgan – ont mis le jeu hors de portée de l’Afrique du Sud. C’était le neuvième score de Malan de plus de 50 en 18 manches T20i – et dans un match où personne d’autre n’a fait plus de 30.

Il était encore temps pour un drame, avec Sam Curran au bowling alors que l’Angleterre avait besoin de trois balles sur cinq, mais Morgan (26 *) et Jordan ont calmement vu l’Angleterre à la maison.