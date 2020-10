Adobe permettra à certains clients d’Adobe Creative Cloud d’essayer un outil qui intègre une attribution fiable directement dans une image. Dans le cadre d’une mise à jour logicielle plus importante, Adobe va de l’avant avec la Content Authenticity Initiative, un système qu’il a proposé l’année dernière. L’outil ajoute un panneau supplémentaire à Photoshop et, en l’utilisant, attache des métadonnées prises en charge par le site de partage d’art appartenant à Adobe Behance.

Adobe explique exactement comment le processus fonctionne dans une vidéo. Le système permet aux utilisateurs de basculer entre quatre types de métadonnées: une vignette d’image, le nom de la personne qui crée l’image, des informations générales sur les types de modifications effectuées et les éléments d’origine utilisés pour créer l’image. Ceux-ci sont ensuite signés cryptographiquement, il sera donc évident que quelqu’un les falsifie.

Si l’image est téléchargée sur Behance, les utilisateurs peuvent voir toutes ces informations sous forme de panneau contextuel, ou ils peuvent cliquer sur un site Web dédié. Le panel CAI va «sélectionner les clients» dans la version bêta de Photoshop au cours des prochaines semaines.

La vidéo de démonstration d’Adobe montre comment le système peut être utile. Si l’un des éléments originaux d’une photo composite utilisait également CAI, par exemple, vous pouvez cliquer dessus et voir tous les détails de celui-ci également – donnant essentiellement aux artistes un outil d’attribution en un clic lorsqu’ils s’appuient sur les images d’autres personnes. Comme nous l’avons déjà mentionné, CAI n’est pas conçu pour empêcher des trolls déterminés de simuler une image. Mais si vous souhaitez indiquer clairement que vous avez retravaillé une image, CAI est également un moyen simple et discret de le faire.

Adobe veut finalement que de nombreuses applications, sites Web et même caméras prennent en charge le CAI – espérant probablement en faire une norme de facto pour l’attribution d’images. L’efficacité de CAI dépend en fin de compte du degré d’adhésion qu’elle peut obtenir sur Internet au sens large, et Adobe a nommé quelques partenaires de haut niveau tels que Microsoft, Twitter et The New York Times Company. Pour l’instant, cependant, Adobe va voir comment l’option fonctionne dans son propre écosystème.