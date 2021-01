UNE

dobe Flash Player, le plug-in de navigateur devenu célèbre en 1996, a officiellement atteint la fin de sa vie.

Flash était autrefois l’un des moyens les plus populaires pour diffuser des vidéos et jouer à des jeux en ligne, mais il était en proie à des problèmes de sécurité et à une incapacité à suivre le rythme de l’ère des smartphones.

Selon Adobe, il permettait également à des sites Web tels que YouTube de diffuser des vidéos de haute qualité et, en 2009, Flash était installé sur 99% des ordinateurs de bureau connectés à Internet. Le plug-in a permis aux concepteurs Web et aux animateurs de fournir un contenu passionnant qui pouvait être téléchargé relativement rapidement.

Mais Adobe ne proposera plus de mises à jour de sécurité pour Flash et a exhorté les gens à le désinstaller.

Il arrêtera également l’exécution des vidéos et des animations dans son lecteur Flash à partir du 12 janvier.

L’animateur David Firth a déclaré à la BBC: “Vous pouvez créer une animation complète de trois minutes avec plusieurs personnages, arrière-plans, sons et musique de moins de 2 mégaoctets (Mo) et visible depuis le navigateur.”

Les animations et les personnages de M. Firth, y compris les doigts de salade bossus verts et maigres, ont connu un succès viral avant l’avènement des médias sociaux grâce à Flash.

«J’ai juste fait ce que je voulais voir et qui me manquait: une comédie sombre et surréaliste», a-t-il expliqué.