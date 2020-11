Adorable tigresse! Ana Cheri portait un maillot de bain comme un félin | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri a montré une fois de plus pourquoi elle est l’un des modèles préférés des internautes, grâce à ses publications intenses sur Instagram et autres réseaux sociaux, la femme d’affaires a également gagné l’affection de ses fans, notamment avec cette dernière publication dans laquelle elle apparaît s’exhiber comme toujours sa silhouette élancée et sculpturale tout en portant un minuscule Maillot de bain.

Le maillot de bain d’Ana Cheri est composé de deux pièces, dont sur les côtés nous voyons de minuscules fils qui pourraient facilement être arrachés de sa peau, sûrement plus d’un de ses adeptes y a pensé à plus d’une occasion.

Fière de sa silhouette Ana Cheri Elle n’a pas peur de montrer ses courbes en continu, mais cela le fait dans un double but puisqu’elle fait souvent la promotion de sa page OnlyFans où vous trouverez sûrement beaucoup plus de contenu risqué que ce qu’elle publie généralement sur Instagram.

Être l’un des modèles les plus reconnus en tant que célébrités des réseaux sociaux non seulement pour le fait de télécharger des photos mais aussi parce qu’Ana Cheri, comme d’autres personnalités, a d’autres activités que de poser pour la caméra.

Vous le saviez sûrement déjà mais nous le rafraîchissons, Ana Cheri C’est aussi une femme d’affaires, elle a une ligne de vêtements de sport dont elle se vante et se modèle elle-même, s’adapte à tout type de corps, ce que nous avons vu dans l’une de ses dernières vidéos, tous les types de femmes qui aiment les porter vous surprendront.

La femme de Ben Moreland, également entraîneur de fitness, pourrait également avoir une ligne de poudre de protéines qui aidera sûrement vos muscles à mieux se développer pendant que vous vous entraînez, sont plusieurs des recommandations que le beau modèle fait dans certaines de ses photos.

Dans la La photographie que le mannequin a partagé il y a quelques heures, le mannequin apparaît vêtu d’un micro maillot de bain deux pièces à imprimé animalier, elle porte également un t-shirt blanc mais le porte uniquement dans ses bras, qu’elle soulève pour qu’ils ne couvrent pas sa peau, a fait une invitation coquette à ses fans qu’ils ne voudront sûrement pas manquer.

Merci pour ces baguettes qui passent une excellente journée à la dinde, mes amis consultent ma bio pour voir le reste de ce jeu s’ils veulent une collation #turkeyday », a écrit Ana Cheri.

Il y a deux images qui apparaissent dans la publication, la première telle que nous l’avons déjà décrite elle est la plus belle, cependant c’est la seconde celle qui a reçu les plus grands compliments de ses fans, qui n’ont pas perdu de temps à lui faire savoir ce qu’ils ressentaient pour elle.

Sur la deuxième photo, elle apparaît de dos, comme nous l’avons déjà mentionné sur les côtés du maillot de bain il n’y avait que quelques fils très fins, l’un d’eux est perdu parmi ses charmes ultérieurs, Ana Cheri semble soulever légèrement une de ses jambes, ce qui la fait La perspective d’image fait votre travail, ce qui donne l’une des photographies les plus enflammées du modèle.

Bien qu’il ait d’autres réseaux sociaux comme Twitter, il est un peu plus actif sur Instagram, bien qu’il partage plusieurs publications sur les deux réseaux sociaux, dans le second il en a beaucoup plus, c’est aussi là qu’il a la plus forte concentration d’adeptes, douze millions cinq cent mille en Au total, elle est sur le point de rattraper d’autres mannequins également internationalement reconnus comme elle, comme Demi Rose, Joselyn Cano et Anastasia Kvikto.

Bien que chacune d’elles soit unique, Ana Cheri a su très bien gagner l’affection de ses fans et continuer à accumuler une grande partie au fil des mois.

