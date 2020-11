La NFL a perdu plusieurs grands noms au cours de la saison 2020 après qu’Odell Beckham Jr., Saquon Barkley et Joe Burrow aient tous subi des blessures au genou. Ils prévoient tous de faire un retour pour la saison 2021, et un grand nom fournit une aide. Le demi offensif des Detroit Lions, Adrian Peterson, utilise son expérience de blessure pour guider ses collègues joueurs de la NFL.

S’adressant à TMZ, “All Day” a déclaré qu’il avait contacté Barkley et Beckham. Il a également l’intention de contacter Burrow. Peterson a déjà déchiré son ACL en 2011, mais a réussi son retour aux Vikings du Minnesota en 2012. Il s’est précipité sur plus de 2000 verges – devenant le septième joueur à le faire – et est arrivé à moins de huit mètres de la rupture du single de tous les temps. -enregistrement de la saison.

“Être cet enfant d’affiche pour [ACL recovery] est ce que j’envisageais », a déclaré Peterson à TMZ.« Parce que maintenant, les gens regardent et disent: «Vous savez quoi? Je peux le faire. Je pourrai revenir. “” Le MVP de la NFL 2012 a également déclaré qu’il avait remis ses anciennes routines de réadaptation, ses entraînements et ses jalons. De plus, Peterson a déclaré qu’une partie du processus consiste à apprendre aux autres joueurs de la NFL à avoir une attitude positive. état d’esprit au milieu de l’adversité.

«J’ai toujours eu la mentalité de ne pas permettre au monde de vous enfermer – de ne pas permettre ce que les autres pourraient considérer comme difficile ou impossible», expliqua Peterson. “Ne laissez pas cette boîte vous où vous ne pouvez pas ouvrir votre esprit pour réaliser que nous sommes des êtres humains incroyables que Dieu a possédés avec la capacité de faire des choses incroyables si nous sommes capables de permettre à notre esprit de sortir des sentiers battus et faites l’impossible. “

Tout au long de sa carrière, All Day a continué à faire des déclarations audacieuses. Il a dit qu’il voulait jouer jusqu’à la mi-trentaine et qu’il voulait battre le record absolu de verges au sol d’Emmitt Smith (18 355). À chaque fois, les critiques ont déclaré que Peterson ne trouverait aucun succès, mais il a continué à rester sur le terrain tout en marquant des touchés.

Maintenant dans sa 14e saison, Peterson n’est pas le cheval de bataille de l’attaque des Lions, mais il réussit toujours sur le terrain. Il compte quatre touchés et 444 verges en 2020 jusqu’à présent et affiche une moyenne de 3,7 verges par tentative. Il est actuellement cinquième sur la liste des verges au sol de tous les temps de la NFL (14660), juste derrière le Hall of Famer Barry Sanders (15269). De plus, Peterson est quatrième sur la liste des touchés à la course de tous les temps (115) derrière le Hall of Famer Marcus Allen (123).