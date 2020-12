La communauté de lutte a été frappée par une perte époustouflante samedi quand il a été annoncé que le lutteur AEW Jon Huber, qui travaillait également sous Brodie Lee en tant que leader de l’ordre noir et auparavant en tant que Luke Harper à la WWE, était décédé à l’âge de 41 ans. Une vague d’hommages et de derniers respects a été rendu à Huber à la suite de la nouvelle annoncée par sa femme, Amanda, dans un post Instagram.

Ayant gravi les échelons de la lutte et apparaissant dans plusieurs ligues, Huber avait accumulé beaucoup de fans ainsi que des liens avec ses pairs. Beaucoup de ceux qui l’ont connu entre l’AEW et la WWE ont partagé des messages sur les réseaux sociaux à la suite de sa mort. Comme son épouse l’a expliqué, Huber était aux prises avec un problème respiratoire non lié au COVID impliquant ses poumons depuis quelques mois, ce qui expliquait également pourquoi il avait quitté l’AEW depuis octobre. Dans son message annonçant le décès de Huber, sa femme l’appelait le «plus grand père que vous ayez jamais rencontré», car les deux avaient élevé deux enfants ensemble.

Avec huit ans à la WWE et environ six mois à l’AEW avant que sa maladie n’apparaisse, Huber a certainement eu un impact sur ses homologues. Voici quelques-uns des hommages les plus notables qui lui ont été rendus de la part des acteurs de l’industrie.

C’est difficile à expliquer aux gens, et je ne suis pas sûr qu’il le veuille, que l’homme le plus grand et le plus effrayant que vous ayez jamais vu à la télévision soit l’âme la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée. Un modèle de mari et de père, et la preuve que certaines personnes sont trop bonnes pour cette terre. ♥ ️ https://t.co/jm6YKlRNBu – Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 27 décembre 2020

prevnext