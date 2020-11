UNE

Le FC Wimbledon a eu un retour de rêve à Plough Lane ruiné dans le temps supplémentaire alors que le vétéran de Doncaster James Coppinger a marqué un égaliseur tardif lors d’une soirée célèbre pour les Dons.

Pigott a écrit son nom dans les livres d’histoire en tant que premier joueur à marquer dans le nouveau stade, un peu moins de 30 ans après que les Dons aient quitté l’original Plough Lane, lorsqu’il a sauté sur une mauvaise autorisation pour tirer à la maison.

Le but a couronné un beau mouvement sur la gauche, suivant la roue arrière de Steve Seddon pour Terell Thomas, dont le centre a été paré aux pieds de Pigott.

L’avance des Dons n’a duré que six minutes, l’attaquant de Doncaster Matt Smith – prêté par Manchester City – s’est éloigné à l’arrière et a pu finir de niveler les choses.

Les visiteurs de Darren Moore ont dominé la majeure partie de la seconde période, l’ailier Josh Sims testant Connal Trueman.

Quelques minutes plus tard, cependant, Pigott semblait avoir scellé une nuit de rêve pour les quelques-uns en jaune et bleu qui pourraient être de retour à l’intérieur du stade pour cette nuit mémorable, tirant à la maison avec moins de 10 minutes à jouer.

Doncaster s’est rallié et, à l’exaspération des hôtes, l’effort soutenu de Coppinger a pris une déviation et a bouclé sur le gardien des Dons et à l’intérieur.

Soulagez la nuit avec notre blog en direct ci-dessous…

Lire la suite

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604439483

À PLEIN TEMPS

AFC Wimbledon 2-2 Doncaster

1604439387

Caca de fête!

Éviscération pour les Dons! Coppinger tire dans une boîte remplie de Wimbledon et son tir dévie et boucle sur Trueman.

1604439347

OBJECTIF!

AFC Wimbledon 2-2 Doncaster Rovers | James Coppinger | 90 + 1 pi

1604439300

Se rapprocher

90 minutes: Trois minutes ajoutées ici à Plough Lane alors que Seddon bloque brillamment Coppinger, les Dons si près d’une victoire célèbre maintenant.

1604438923

Quelle nuit!

Quelle soirée et quelle nuit pour Joe Pigott. Il a le tout premier but de l’histoire dans ce stade et semble maintenant avoir également empoché un vainqueur tardif avec une finition intelligente sous le gardien de Doncaster.

1604438835

OBJECTIF!

AFC Wimbledon 2-1 Doncaster | Joe Pigott | 81

1604438189

Sauvegarder!

70 minutes: Trueman a de nouveau appelé à l’action alors que Whiteman n’est pas marqué dans la surface et se dirige vers le but. Dons keeper fait bien de le réclamer.

1604437919

Changements

64 minutes: Quelques changements pour les Dons alors que Palmer et Rudoni remplacent Longman et Kalambayi

1604437528

Travail en cours

Les Dons sont de retour à Plough Lane mais c’est encore loin d’être l’article fini, nous avons eu des lumières allumées et éteintes et des ouvriers pendant la pause ont recâblé la boîte de presse. Personne ne s’attendait à ce que la nuit passe sans problèmes de démarrage, j’en suis sûr.

1604437192

Besoin d’une étincelle

53 minutes: Doncaster contrôlant les choses ici, mais aucune des deux équipes n’est capable de créer quoi que ce soit dans le dernier tiers de cette seconde période, les visiteurs envoient le vétéran Coppinger pour Amos.