Les drames #OneChicago se réunissent, une fois de plus, pour une sorte de croisement: dans l’affiche exclusive de TVLine pour les nouvelles saisons de Chicago Fire, Chicago PD et Chicago Med, la franchise de premier répondant de NBC déclare à juste titre: «Ensemble, nous sommes plus forts. “

Ce n’est certainement pas la première fois que les séries font équipe, avec des personnages visitant fréquemment les drames sœurs pour sauver des vies, attraper des criminels et même arrêter la propagation d’une bactérie mortelle. Et avec la pandémie réelle du COVID-19 qui affecte le monde fictif de #OneChicago, nous ne serions pas surpris si les pompiers, les services médicaux et de police se retrouvent encore plus dépendants les uns des autres à l’avenir.

Consultez l’affiche ci-dessous, puis faites défiler vers le bas pour continuer à lire.

«Sur Chicago Fire et Chicago PD, il y aura des références à la pandémie, mais elles seront plus subtiles. Par exemple, moins de civils dans l’enclos des releveurs de Chicago Fire », a déclaré le producteur exécutif Dick Wolf à .. «Mais Chicago Med s’attaquera de front à la pandémie. Il y aura une unité COVID à l’hôpital, les patients entrants seront testés par des ambulanciers paramédicaux et un personnage se remettra de la maladie. Cela fera partie de la vie quotidienne et des ajustements seront apportés. »

L’univers #OneChicago a également connu des bouleversements de casting au cours de la pause: Lisseth Chavez, qui a joué l’officier du renseignement recrue PD Vanessa Rojas, ne reviendra pas pour la saison 8. (L’actrice a décroché un concert à plein temps sur The CW’s Legends de demain.) La prochaine série de flics comprendra un scénario de réforme de la police, mettant en vedette Nicole Ari Parker (Empire) dans le rôle récurrent de la surintendante adjointe Samantha Miller. On Fire, Daniel Kyri (alias le pompier Ritter) est désormais une série régulière pour la saison 9, et Adriyan Rae (Vagrant Queen) a rejoint l’ensemble en tant que nouvel ambulancier, remplissant la case laissée par le départ d’Annie Ilonzeh (alias Emily Foster) . Pendant ce temps, Med a fait appel à Tehmina Sunny (Pandora) pour un arc de plusieurs épisodes dans la saison 6.

La franchise de Windy City devrait revenir le mercredi 11 novembre, en commençant par Med à 8 / 7c, et suivie par Fire et PD à 21h et 22h, respectivement.

Fans de #OneChicago, que pensez-vous de l’affiche unifiée? Frappez les commentaires avec vos pensées!