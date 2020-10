Alors que la deuxième saison très attendue approche à grands pas, Disney + a publié de nouvelles affiches de personnages pour les quatre principaux de The Mandalorian.

Mando lui-même alias Dyn Jarren (joué par Pedro Pascal, quelque part en dessous), The Child alias “Baby Yoda” (qui a désespérément besoin d’un goochie goochie goo!), Greef Karga (Carl Weathers) et Cara Dune (Gina Carano) sont tous représentés dans le nouvel art des personnages, qui vante également la date de première de la saison 2 le vendredi 30 octobre.

Les nouveaux castings pour The Mandalorian Season 2 incluent Rosario Dawson, apparemment comme le favori des fans de Clone Wars Ahsoka Tano; Katee Sackhoff de Battlestar Galactica dans le rôle de Bo-Katan Kryze; La star de Terminator Michael Biehn en tant que chasseur de primes; Attack of the Clones alun Temuera Morrison (comme l’emblématique Boba Fett?); Pistolero justifié Timothy Olyphant dans un rôle non divulgué; et le lutteur de la WWE Sasha Banks en tant que personnage mystérieux aperçu dans la première bande-annonce.

Les réalisateurs de la saison 2 incluent Dave Filoni (qui a dirigé le pilote mandalorien et “The Gunslinger” de la saison 1), Rick Famuyiwa (“The Child” et “The Prisoner” de la saison 1), Bryce Dallas Howard (“Sanctuary” de la saison 1), membre de la distribution Carl Weathers, série EP Jon Favreau, Robert Rodriguez (El Mariachi, Sin City) et Peyton Reed (Ant-Man).

La pré-production de la saison 3 du spin-off Disney + Star Wars est déjà en cours, même si elle n’a pas été officiellement renouvelée par le streamer.

