Le célèbre acteur Luis Miguel Hernández, chargé de jouer Agapito Melo Aguirre dans l’émission Cero en Conducta, a perdu la vie à 48 ans, pour des raisons encore inconnues.

La nouvelle a été confirmée hier par les pilotes du matin Hoy, ainsi que le producteur Jorge Ortiz de Pinedo, avec qui il s’entendait à merveille:

“La famille Ortiz de Pinedo regrette la mort sensible de leur ami et collègue Luis Miguel Hernández Sánchez” Agapito “RIP”, a écrit le producteur de Cero en Conducta y La Escuelita.

Certains des collègues de Hernández dans le TelevisaTout comme Homero Ferruzca, Anastasia Acosta et David Villalpando, ils ont également regretté leur départ et présenté leurs condoléances du réseau social Twitter.

“Très triste et choqué par le départ de Luis Miguel Hernández” Agapito “Je ne l’avais pas vu depuis longtemps mais il a toujours eu la meilleure attitude toujours en riant !! Toujours plein d’amour !! Fly High mon cher Mickey !!!”, écrit Acosta, qui a travaillé à ses côtés dans le rôle de Rosa Dávalos Montes.

Hernández n’a pas fait d’apparitions à la télévision depuis longtemps, mais il était actif sur sa chaîne YouTube avec le spectacle Agapito, qu’il a diffusé pour la dernière fois le 30 octobre, étant malheureusement son dernier divertissement.

Il y a des mois, le personnage Agapito était considéré comme offensant par la communauté homosexuelle et responsable de la perpétuation des stéréotypes pour la communauté LGBT +, bien qu’il ne soit qu’un personnage et ne l’ait pas fait dans ce but.

Avec sa perte, cette polémique s’est rapidement rallumée sur les réseaux sociaux, donc l’acteur était une tendance, une façon quelque peu négative de se souvenir de lui juste le jour de son départ. Nous ne pensons pas que l’acteur cherchait à stéréotyper ou à se moquer de la communauté, car dans les années où le personnage a été créé, il était une ressource comique assez courante et ne cherchait à nuire à personne.

Luis Miguel Hernández était très réservé dans sa vie personnelle, nous ne savons donc pas grand chose sur ses relations familiales, mais on se souvient de lui pour sa grande façon d’agir et d’interpréter ce personnage qui était également gêné par sa façon d’être, bien que dans en fait, “tout le monde dans la pièce” est devenu un peu lourd.

L’un des chapitres les plus mémorables est celui où Agapito et Soyla sont convoqués pour répondre à l’appel, ce qui le rend assez drôle, car c’était un programme assez ingénieux qui cherchait à faire des blagues et des blagues avec tout ce qui se passait, ayant des personnages très variés, représentant pratiquement tout le monde. les personnages de blagues.

Il est à noter que dans ses dernières vidéos YouTube, il était déjà un peu perceptible qu’il était malade, cependant, personne ne s’attendait à son départ.

Ses dernières vidéos étaient de courte durée, cherchant toujours à faire des blagues pleines d’esprit, donc on peut voir qu’il avait un grand amour pour la comédie, un domaine qui a été très compétitif ces derniers temps et qui est également très critiqué par les utilisateurs de Twitter qui ne le font pas. souvent, ils comprennent de quoi il s’agit.

Démission rapide pour la famille et les amis du grand comédien et acteur Luis Miguel Hernández, qu’il repose en paix.