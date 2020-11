Aïe!, Kylie Jenner détruit Kim Kardashian dans son plus beau vêtement | AP / . / .

La belle influenceuse Kylie Jenner n’avait aucune compassion pour sa propre sœur Kim Kardashian et a fini par lui prendre le trône dans l’un de ses plus beaux vêtements, car elle avait l’air plus que spectaculaire dans un maillot de bain deux pièces plutôt petit.

La meilleure sœur de Kim Kardashian portait exactement la même tenue de maillot de bain, mais dans une couleur différente, et les courbes de Kylie Jenner ont définitivement détrôné la vedette principale de Keeping up with the Kardashians.

La belle Kylie Jenner a posé depuis quelques escaliers et près de la mer avec un maillot de bain deux pièces qui dans sa silhouette semble assez petit dans une couleur fluorescente qui contraste magnifiquement avec son teint. La femme d’affaires a posé comme une professionnelle et les yeux fermés pour montrer sa beauté sur Instagram.

La photo de Kylie Jenner a été partagée le 15 août et a obtenu plus de 9,5 millions de réactions sur le célèbre réseau social, les compliments, les cœurs, les bisous et plus encore, ils n’ont pas attendu.

Moi encore, c’était le texte que le modèle a écrit avec la photographie spectaculaire.

D’autre part, sa sœur Kim Kardashian Elle a modelé avec le même modèle nu pour se montrer sur Instagram à l’occasion de son 40e anniversaire.

La mondaine a modelé ce qui semble être une île paradisiaque avec au milieu de l’eau claire et toute la nature de complice pour accompagner sa beauté.

Sans aucun doute, les énormes courbes de Kim Kardashian ont soulevé des soupirs et ont montré sa silhouette au maximum.

Sur les photos partagées sur l’Instagram officiel de Kim Kardashian, vous pouvez voir comment la célèbre femme a complété sa tenue avec un foulard dans les cheveux et des lunettes de soleil.

C’est 40 ans, a écrit la belle star de L’incroyable famille Kardashian à côté des photos.

Édition Kim Kardashian Ouest Il a été partagé le 26 octobre et a obtenu plus de 7,5 millions de réactions sur le célèbre réseau social.

Des mots de félicitations, de bisous, de compliments et plus encore ont rempli la boîte de commentaires de la sœur de Kylie Jenner.

Kim Kardashian compte 191 millions d’abonnés sur Instagram, tandis que sa jeune sœur en a 200.

En outre, Kylie a été reconnue comme l’une des plus jeunes millionnaires autodidactes, par le magazine Forbes, bien qu’après avoir créé un énorme émoi.

C’est le même magazine renommé qui a attaqué plus tard Kylie Jenner et sa mère Kris Jenner. Forbes a souligné aux deux célébrités avoir modifié les numéros de la déclaration de Kylie Cosmétics afin que la jeune femme apparaisse sur cette liste.

Kylie Jenner a été la plus indignée de ces accusations et a souligné sur les réseaux sociaux qu’il y a des choses beaucoup plus importantes à craindre que de combien d’argent elle a vraiment.

Après cela, la femme d’affaires a tourné la page et a continué sa vie glamour. Celle qui a également fait la une de l’émission est sa petite fille Stormi Webster; Eh bien, malgré sa petite taille, elle est déjà une célébrité.

La petite fille de Kylie Jenner a une vie pleine de luxe et cela n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

Stormi est devenue une tendance une fois que sa mère et sa grand-mère ont montré leur cabane dans les arbres, une construction de deux étages avec une terrasse, qui, selon beaucoup, est plus grande que les maisons Infonavit au Mexique, et contient tous les détails. d’une maison.