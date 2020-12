Si vous aimez la sauce Sriracha, cette recette est faite pour vous. Essayez ces délicieuses ailes avec sauce piquante, celle-ci à tomber!

Pour préparer les ailes chaudes, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr. ailes de poulet (1 Lb)

1 cuillère à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe de sriracha

2 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe d’huile de sésame

un filet d’huile d’olive

1 gousse d’ail

Morceau de gingembre

Sel au goût

100 ml. d’eau

100 ml. par Ketchup

2 cuillères à soupe de sriracha

préparation

Préchauffez le four à 200 ° C. Placez les ailes dans un plat allant au four. Pour les mariner, ajoutez la sauce soja, le sel, la sauce sriracha, le miel et l’huile de sésame.

Mélangez bien les ailes avec la marinade jusqu’à ce qu’elles soient complètement couvertes et faites cuire les ailes pendant 15 minutes à 200 ° C /

Dans une poêle à feu moyen, ajoutez l’huile d’olive et quand elle est chaude, ajoutez la gousse d’ail, le gingembre et le sel. Mélangez et faites sauter pendant 1 minute, puis ajoutez l’eau, le ketchup et la sriracha. Bien mélanger et cuire jusqu’à épaississement.

Ajouter les ailes à la sauce dans la poêle et bien mélanger jusqu’à ce qu’elles soient complètement recouvertes de sauce. Servir et déguster chaud.

Si vous avez aimé cette recette d'ailes chaudes, nous vous recommandons d'essayer l'avocat pané.

